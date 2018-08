Premier League – La presentazione della seconda giornata

La presentazione della seconda giornata della Premier League 2018/2019: spicca il match clou il derby di Londra tra Chelsea e Arsenal.

LONDRA – Let’s start again. Si ricomincia di nuovo direbbero in Inghilterra. Così appena una settimana fa la Premier League ha riaperto le porte del grande calcio inglese regalando subito il big match tra Arsenal e Manchester City vinto per due a zero dagli uomini di Pep Guardiola. E così continua nel weekend con la seconda giornata che andrà in scena con un altro big match in programma, nello specifico con il derby di Londra che vedrà questa volta l’Arsenal di Emery ospite a Stamford Bridge contro il nuovo Chelsea di Maurizio Sarri per novanta minuti tutti da vivere.

In attesa dell’inaugurazione del nuovo impianto il Tottenham di Pochettino dovrà disputare almeno altre due partite a Wembley e proprio sabato ospiterà i neopromossi del Fulham, reduci dalla sconfitta per 2-0 alla prima giornata contro il Crystal Palace. Buona la prima per il Manchester United di Mourinho, che nello scorso turno ha sconfitto, seppur con alcune difficoltà, il Leicester per 2-1 grazie alla prima rete stagionale del neo campione del mondo Pogba. I Red Devils saranno impegnati in trasferta sul campo del Brighton. Impegno agevole sulla carta per il Manchester City che all’Etihad sfida l’Huddersfield.

Dopo il tonfo iniziale subito per mano del Liverpool (4-0) il West Ham di Manuel Pellegrini dovrà da subito cercare di rialzare la testa nell’impegno casalingo contro il Bournemouth. Nel posticipo del lunedì sera il Liverpool sarà ospite del Crystal Palace, entrambi reduci da una vittoria alla prima giornata.

Premier League – Il programma completo della seconda giornata

Sabato 18 ore 13:30

Cardiff-Newcastle

Ore 16:00

Everton-Southampton

Leicester-Wolves

Tottenham-Fulham

West Ham-Bournemouth

Ore 18:30

Chelsea-Arsenal

Domenica 19 ore 14:30

Burnley-Watford

Manchester City- Huddersfield

Ore 17:00

Brighton- Manchester United

Lunedì 20 ore 21:00

Crystal Palace-Liverpool

LA CLASSIFICA: Liverpool, Chelsea, Bournemouth, Crystal Palace, Manchester City, Manchester United, Watford, Tottenham 3, Everton, Wolves, Burnley, Southampton 1, Leicester, Newcastle, Arsenal, Brighton, Cardiff, Fulham, Huddersfield, West Ham 0.