Serie A – Nasce l’Inter targata Conte, il Napoli punta James

Il punto sul calciomercato delle big di Serie A e le principali trattative in vista della prossima stagione.

MILANO – Il campionato di Serie A è appena terminato, ma alcune società hanno già iniziato le prime battute in vista della prossima stagione. E’ sicuramente il caso dell’Inter, che ieri mattina ha ufficializzato l’approdo di Conte sulla panchina nerazzurra. Dopo aver definito l’arrivo a parametro zero del baluardo uruguaiano Diego Godin, la Beneamata si appresta a chiudere per Dzeko, in uscita dalla Roma. L’operazione è già in stato avanzato, ai giallorossi andrebbero tra i 10 e i 12 milioni di euro cash più un giovane del vivaio. L’Inter in questi giorni ha effettuato un sondaggio anche per Kolarov, ma per il momento la pista è ancora fredda. Il primo obiettivo dei nerazzurri, però, è quello di sciogliere i nodi legati al futuro di Mauro Icardi: la società pare intenzionata a cederlo, mentre l’argentino non è dello stesso avviso e vorrebbe rimanere a Milano. Resiste l’ipotesi di uno scambio con Paulo Dybala, Marotta ci sta lavorando ma è un’operazione molto complicata. Destino inverso per Ivan Perisic, che a gennaio era già con le valigie in mano ma che con ogni probabilità rimarrà alla corte di Antonio Conte.

Il Napoli, che rimarrà nelle mani di Ancelotti, si guarda intorno. L’ultima suggestione porta il nome di James Rodriguez, che ritornerà alla base dopo il prestito biennale al Bayern Monaco. A Madrid il fantasista colombiano farà solo tappa, per poi migrare verso altri lidi. Difficile l’affare Rodrigo: negli ultimi giorni la società partenopea ha offerto 30 milioni più 5 di bonus per convincere il Valencia a cedere il proprio gioiello, ma gli iberici ne vogliono almeno il doppio. In stallo la trattativa per De Paul dell’Udinese, al quale sono stati offerti 20 milioni di euro più il prestito di Ounas o il cartellino di Grassi a titolo definitivo, mentre ADL ha deciso di stoppare la trattativa che avrebbe portato Kieran Tripper a Napoli.