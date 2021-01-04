Le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 che si giocherà mercoledì 6 gennaio.
Serie A 2020/2021: le designazioni arbitrali per la 16.ma giornata
ATALANTA – PARMA h. 15.00
SACCHI
TOLFO – BERTI
IV: GIACOMELLI
VAR: GUIDA
AVAR: GALETTO
BOLOGNA – UDINESE h. 15.00
AYROLDI
LO CICERO – DI GIOIA
IV: FOURNEAU
VAR: MAZZOLENI
AVAR: BINDONI
CAGLIARI – BENEVENTO h. 12.30
ABBATTISTA
RANGHETTI – MIELE
IV: LA PENNA
VAR: CALVARESE
AVAR: DI IORIO
CROTONE – ROMA h. 15.00
PICCININI
PERETTI – VONO
IV: PEZZUTO
VAR: PAIRETTO
AVAR: DE MEO
LAZIO – FIORENTINA h. 15.00
ABISSO
LIBERTI – FIORE
IV: MANGANIELLO
VAR: MARESCA
AVAR: CARBONE
MILAN – JUVENTUS h. 20.45
IRRATI
COSTANZO – LONGO
IV: DOVERI
VAR: ORSATO
AVAR: MONDIN
NAPOLI – SPEZIA h. 18.00
MARIANI
BRESMES – MARGANI
IV: GHERSINI
VAR: BANTI
AVAR: DEL GIOVANE
SAMPDORIA – INTER h. 15.00
VALERI
PASSERI – VIVENZI
IV: MASSA
VAR: CHIFFI
AVAR: PAGANESSI
SASSUOLO – GENOA h. 15.00
FABBRI
MASTRODONATO – ROBILOTTA
IV: GIUA
VAR: NASCA
AVAR: MELI
TORINO – H. VERONA h. 15.00
DI BELLO
TEGONI – TARDINO
IV: PASQUA
VAR: DI PAOLO
AVAR: FIORITO