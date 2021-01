Pagelle 15° giornata Serie A 2020/2021: i voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 15° giornata di andata del Campionato di Serie A 2020-2021: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

UDINE – La quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2020/2021 si apre con la vittoria dell’Inter, che travolge il Crotone per 6-2 e si porta momentaneamente in testa alla classifica: dopo un buon primo tempo degli ospiti, nella ripresa la squadra di Conte prende il largo. Goleada anche per l‘Atalanta: superlativa prestazione da parte della squadra di Gasperini che demolisce il Sassuolo vincendo 5-1 al Gewiss Stadium. Il Napoli batte il Cagliari per 4-1: i partenopei travolgono i sardi con Zielinski, Lozano e Insigne, dura poco il pareggio trovato da Joao Pedro nel secondo tempo. Finisce a reti inviolate Fiorentina – Bologna: gara molto bloccata con i rossoblù più pericolosi nel gioco di rimessa soprattutto nella prima frazione di gioco.

A Marassi termina 1-1 Genoa -Lazio: iniziano bene i biancocelesti che passano anche in vantaggio con Immobile, su rigore. Nel secondo tempo la squadra di Ballardini si presenta in campo più aggressiva, trova il pareggio con Destro e poi difende il risultato. Vittoria importante per il Torino, che vince a Parma per 0-3. La Roma batte la Sampdoria e si porta a 30 punti in classifica. La gara è stata decisa dalla rete di Dzeko al ventisettesimo minuto della ripresa. L’Hellas Verona vince sul campo della Spezia e si porta all’ottavo posto: decisivo il gol di Zaccagni.

Il Milan vince a Benevento grazie a Kessie e Leao e si riappropria della testa della classifica. Chiuderà il turno Juventus – Udinese: i bianconeri sono chiamati a riscattare la pesante sconfitta casalinga contro la Fiorentina che li ha portati a dieci punti dalla vetta della classifica mentre i friulani cercheranno di aumentar il distacco di cinque punti dalla zona retrocessione.

Dove e quando trovare le pagelle della quindicesima giornata del Campionato di serie A 2020/2021

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 3 gennaio. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Domenica 3 gennaio 2021

12:30

Inter-Crotone (pagelle – tabellino)

15:00

Atalanta-Sassuolo (pagelle – tabellino)

Cagliari-Napoli (pagelle – tabellino)

Fiorentina-Bologna (pagelle – tabellino)

Genoa-Lazio (pagelle – tabellino)

Parma-Torino (pagelle – tabellino)

Roma-Sampdoria (pagelle – tabellino)

Spezia-Verona (pagelle – tabellino)

18:00

Benevento-Milan (pagelle – tabellino)

20:45

Juventus-Udinese (pagelle – tabellino)