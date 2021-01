Parma – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Parma – Torino del 3 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quindicesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15:00

PARMA – Domenica 3 gennaio, alle ore 15:00 si giocherà Parma – Torino, match valevole per la quindicesima giornata di Serie A 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, i quali nel turno precedente hanno perso lontano dalle mura amiche contro il Crotone per 2-1. Gli emiliani stanno vivendo un periodo negativo, non vincono un match da fine novembre. In questa prima fase del campionato su quattordici partite hanno raccolto due sole vittorie, sei pareggi e sei sconfitte, per un totale di dodici punti che valgono il sedicesimo posto in classifica. Dall’altra parte la squadra ospite, reduce dal buon pareggio esterno con il Napoli per 1-1 con la vittoria sfumata nei minuti di recupero. L’avvio di stagione dei granata è stato disastroso, su incontri disputati hanno ottenuto una singola vittoria, cinque pareggi e otto sconfitte, per un totale di otto punti che li relegano al fondo della classifica.

Cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PARMA-TORINO IN DIRETTA Domenica 3 gennaio 2021 alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PARMA – Per la sfida contro il Torino Liverani dovrebbe schierare un 4-3-1-2 con Sepe tra i pali, come terzini Busi e Gagliolo, in mezzo alla difesa Osorio e Bruno Alves. In cabina di regia Cyprien affiancato da Kucka e Kurtic. In attacco sulla trequarti Brunetta dietro alla coppia Inglese e Karamoh.

QUI TORINO – Giampaolo per la trasferta di Parma dovrebbe optare per un 3-4-1-2 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo a tre uomini con Izzo, Lyanco e Bremer. In mediana Rincon insieme a Rodriguez, mentre sulle corsie laterali Singo e Lukic. In attacco con il titolarissimo Belotti il favorito per entrare in campo è Verdi.

Le probabili formazioni delle due squadre

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Osorio, B.Alves, Gagliolo; Kucka, Cyprien, Kurtic; Brunetta; Inglese, Karamoh. Allenatore: Liverani.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Linetty, Rincon, Rodriguez, Lukic; Verdi, Belotti. Allenatore: Giampaolo.

STADIO: Tardini

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Parma – Torino del 3 gennaio 2021, valido per la quindicesima giornata di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà disponibile anche alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti con un abbonamento Sky, inoltre, potranno vedere la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. Gli utenti DAZN potranno seguire Parma – Torino in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’applicazione per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e su personal computer e notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.