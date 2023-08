La Serie A 2023-2024 si completa con le nuove neo promosse

La nuova stagione inizia il 19 agosto e la seria A si appresta a vivere un’altra avventura piena di emozioni e colpi di scena. Le squadre più forti, che hanno un’importanza internazionale, puntano ovviamente alla qualificazione alle coppe europee e alla vittoria del campionato. Mentre quelle meno quotate dovranno approfittare per vivere alla giornata e giocarsela su tutti i campi in casa e fuori casa rosicchiare dei punti e garantirsi la permanenza alla seria A. Dalla serie B stagione 2022/2023 alla seria A 2023/2024 sono tre le neo promosse: la Cagliari, la Frosinone e la Genoa. Ma non tutte hanno lo stesso obiettivo. Chi investe sul calciomercato estivo per posizionarsi nella fascia sinistra della classifica o chi ha l’obiettivo, è di raggiungere i quaranta punti validi per la restare in seria A. Ne vediamo delle belle. Le squadre si stanno attrezzando.

Alla scoperta di Frosinone, Genoa e Cagliari

La prima squadra che si è garantita la promozione nella prossima Serie A è il Frosinone che, per la terza volta nella sua storia, parteciperà al massimo campionato di calcio italiano. Fabio Grosso, infatti, non è più l’allenatore del Frosinone. Il nuovo allenatore del Frosinone è Eusebio Di Francesco. Il tecnico, infatti, non allena in Serie A dal 2021. Il primo acquisto per rafforzare la rosa è stato il georgiano Giorgi Kvernadze. L’attacco è quasi al completo con l’approdo di Marvin Cuni di proprietà del Bayern Monaco. L’attaccante saluta la serie minore del campionato tedesco dopo aver giocato le ultime tre stagioni. L’ultima esperienza è stata con il Saarbrucken, dove ha fatto nove gol e quattro assist in trentadue presenze nella seconda divisione del campionato tedesco. Il Frosinone è vicino a piazzare anche il colpo Marco Brescianini per il centrocampo. Reduce da un buon campionato di B con il Cosenza, il classe 2000 è pronto a vestire la maglia gialloblu a titolo definitivo. La squadra laziale sta valutando Riccardo Marchizza rientrato dopo l’infortuno al ginocchio, giocando, però con la maglia dell’Empoli qualche spezzone di gara nel finale della scorsa stagione. L’obiettivo dell’estate è Pezzella, di proprietà del Parma e reduce dal prestito al Lecce, se dovessero arrivare al giocatore potrebbero puntare tranquillamente alla salvezza con qualche stimolo maggiore.

La seconda squadra è il Genoa che, un solo anno dopo la retrocessione, è tornata nel massimo campionato italiano. Il tutto grazie principalmente ad un uomo: Alberto Gilardino, il campione del mondo 2006. La grande sfida del Genoa sarà ottenere la salvezza, ma l’avvio del campionato si prevede in salita poiché nelle prime giornate dovrà affrontare la Lazio, Fiorentina e Napoli. Il tecnico campione del mondo non ci sta e vuole di più dalla società. L’acquisto di Mateo Retegui ha rinforzato la rosa. Un grande acquisto. Ci può dare una grossa mano. Il prestito dell’Union Berlin di Morten Thorsby è un altro innesto molto forte per la squadra. Kevin Strootman l’ex giocatore della Roma approda dal Marsiglia. Il portiere Joseph Martìnez dal Lipsia è un’altra sicurezza e Gilardino può esultare di gioia. Al portiere del Lipsia si aggiunge l’ex estremo difensore dell’Ascoli, Nicola Leali dopo aver mostrato il suo livello e acquistato la fiducia del tecnico durante la stagione di serie B.

Al Frosinone e al Genoa si aggiunge il Cagliari che passa tramite i Play off battendo in finale il Parma di Gigi Buffon. Per Claudio Ranieri è l’ennesima rivincita. Il maestro, ha mostrato ancora una volta la sua enorme capacità di essere un grandissimo allenatore. Ha saputo risistemare e mettere apposto una mentalità vincente ad una squadra che era dalla parte destra del campionato. Da ex allenatore è tornato in Sardegna per completare il suo lavoro e riportarla dove merita. Il Cagliari ha chiuso per Shomurodov l’attaccante ex Roma. Grande acquisto di proprietà della Roma. Il giocatore dell’Uzbekistan è di enorme valore e da luce alla rosa del Cagliari. Il Portiere Simone Scuffet ha una grande esperienza l’ex Udinese è arrivato alla corte del mister Ranieri. Si completa il reparto di centrocampo con Jakub Jankto giocatore di livello internazionale voluto fortemente dal mister per completare il reparto di centrocampo. L’Angolese Zito Luvumbo chiude il reparto avanzato e, quest’ultimo forte sia fisicamente che tecnicamente. Giocatore forte. Mister Ranieri ha ringraziato la società per questi nuovi acquisti.

Le dichiarazione dei tre tecnici alla guida delle neo promosse in seria A

Alberto Gilardino: “Il giocatore della nazionale italiana Mateo Retegui lo abbiamo voluto fortemente perché crediamo in lui e alle sue potenzialità. L’esempio di Diego Milito argentino come lui. Speriamo che la storia si ripete. Resto, però consapevole di non essere ancora all’altezza con le altre squadre rivali per la permanenza in serie A. Il campo può darci la risposta”.

Eusebio Di Francesco: “Per competere con le squadre che puntano alla salvezza dovremo lavorare ogni giorno ed essere concentrati. Lo sappiamo che non è facile. Ne siamo perfettamente consapevoli. E sappiano che per noi è dura. Il calciomercato non arricchito la rosa. Noi andiamo avanti. Restiamo concentrati a far punti soprattutto in casa davanti ai nostri tifosi. Non dobbiamo deludere assolutamente i nostri tifosi”.

Claudio Ranieri: “Siamo il Cagliari. Siamo forti e abbiamo il coraggio di affrontare questa nuova stagione senza con i giusti mezzi. I nuovi acquisti ci possono dare una mano importante. La seria A ? Ha perso giocatori importanti, ma nello stesso tempo è cresciuta moltissima. Proviamo a restare uniti. L’obiettivo è raggiugere i punti per la salvezza il prima possibile”.

A cura di Giuseppe Macrì