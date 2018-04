Serie A, 32a giornata: record di presenze negli stadi

La 13a giornata di ritorno del campionato di calcio di serie A ha fatto registrare il nuovo record stagionale relativo alle presenze allo stadio e la media a partita più alta degli ultimi tre anni

La trentatreesima giornata del campionato di calcio di Serie A TIM 2017/2018, che si è disputata tra sabato 14 e domenica 15 aprile, ha fatto registrare il nuovo record stagionale relativo alle presenze allo stadio.

La Lega di Serie A ha comunicato che sono stati oltre 280mila i tifosi che nel weekend che si è da poco concluso si sono recati sugli spalti per assistere alle partite, con una media di 28.043 a gara. Si tratta della media spettatori più alta delle ultime tre stagioni sportive. E’ la seconda volta, dal 2015/2016, che si supera la soglia delle 28mila presenze medie a incontro: il precedente risale sempre al Campionato in corso, in occasione dell’11ª giornata di andata, quando la media per incontro era stata di 28.024.

La partita più seguita della 32a giornata è stata Milan-Napoli, con 65.786 spettatori presenti sugli spalti per assistere al big match disputato domenica alle 15. A seguire Lazio-Roma con 55.000. Terzo scalino sul podio per Juventus-Sampdoria con 40.121.

Spettatori della 32a giornata

Cagliari-Udinese 13.755

Chievo-Torino 9.000

Genoa-Crotone 18.988

Atalanta-Inter 20.076

Fiorentina-Sapl 29.651

Bologna-Hellas verona 19.172

Milan-Napoli 65.786

Sassuolo-Benevento 8.880

Juventus-Sampdoria 40.121

Lazio-Roma 55.000