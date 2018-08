Tutti gli acquisti e tutte le cessioni della sessione estiva del calciomercato, domani si fa sul serio con Chievo-Juventus.

MILANO – Si sono chiuse le porte dell’Hotel Melià e di conseguenza si è concluso il calciomercato della Serie A. In attesa delle operazioni in uscita, che potranno essere effettuate fino alla chiusura dei mercati esteri, di seguito è riportata la tabella degli acquisti e delle cessioni delle 20 squadre di Serie A dal 1 luglio alle ore 20 del 17 agosto.

Serie A 2018/2019 – Il tabellone completo dei trasferimenti

ATALANTA

ACQUISTI: Ali Adnan (d, Udinese), Rigoni (a, Zenit), Zapata (a, Samp), Pasalic (c, Chelsea), Varnier (d, Cittadella), Tumminello (a, Roma), Reca (d, Wisla Plock), Bettella (d, Inter), Pessina (c, Spezia fp), Valzania (c, Pescara fp), Sportiello (p, Fiorentina fp)

CESSIONI: D’Alessandro (d, Udinese), Petagna (a, Spal), Mattiello (d, Bologna), Sportiello (p, Frosinone), cristante (c, Roma), Caldara (d, Juventus), Spinazzola (c, Juventus), Bastoni (d, Inter)

BOLOGNA

ACQUISTI: Danilo (d, Bologna), Mattiello (d, Atalanta), Svanberg (c, Malmoe), Falcinelli (a, Sassuolo), Santander (a, Copenaghen), Skorupski (p, Roma), Dijks (d, Ajax svinc), Paz (d, fp Lanus), Oikonomou (d, Bari fp), Okwonkwo (a, Brescia fp), Petkovic (a, Verona fp), Calabresi (d, Brescia)

CESSIONI: Di Francesco (c, Sassuolo), Verdi (a, Napoli), Alex Ferrari (d, Samp), Mirante (p, Roma), Crisetig (c, Frosinone)

CAGLIARI

ACQUISTI: Klavan (d, Liverpool), Bradaric (c, Rijeka), Cerri (a, Juventus), Castro (c, Chievo), Srna (d, Shakhtar svinc.), Melchiorri (a, Carpi fp), Capuano (d, Crotone fp), Pajac (a, Perugia fp), Colombatto (c, Perugia fp)

CESSIONI: Capuano (d, Frosinone), Han (a, Perugia), Castan (d, Roma fp)

CHIEVOVERONA

ACQUISTI: Burruchaga (c, River Plate), Barba (d, Sporting Gijon), Obi (c, Torino), Semper (p, Dinamo Zagabria)

Djordevic (a, svinc.), Tanasj (d, Rad f.p.), Tomovic (d, Fiorentina), Rodriguez (a, Empoli fp), Cinelli (c, Cremonese fp), Garritano (a, Carpi), Rigione (d, Ternana fp), Mbaye (c, Carpi fp), Floro Flores (a, Bari fp), Sbampato (d, Francavilla fp)

CESSIONI: Valjent (d, Maiorca), Jallow (a, Salernitana), Castro (c, Cagliari), Inglese (a, Napoli fp), Bastien (c, Standard Liegi)

EMPOLI

ACQUISTI: Acquah (c, Torino), Salih Ucan (c, Fenerbache), Antonelli (d, Milan), Capezzi (c, Samp), Fulignati (p, svinc. Cesena), La Gumina (a, Palermo), Marcjanik (d, Arka Gdynia), Picchi (c, Pistoiese), Mraz (a, Zilina), Buchel (c, Verona fp), Romagnoli (d, Bologna fp), Said (a, Orgyt), Silvestre (d, Sampdoria)

CESSIONI: Donnarumma (a, Brescia), Gabriel (p, Milan f.p.), Ninkovic (a, Genoa fp), Luperto (d, Napoli fp), Meli (p, Pistoiese)

FIORENTINA

ACQUISTI: Edimilson Fernandes (c, West Ham), Pjaca (a, Juventus), Mirallas (a, Everton), Gerson (c, Roma), Norgaard (c, Brondby), Ceccherini (d, Crotone), Lafont (p, Tolosa), Hancko (d, Zilina), Graiciar (a, Slovan Liberec), Diks (d, Feyenoord fp), Sanchez (c, Espanyol fp), Venuti (d, Benevento fp), Baez (a, Pescara fp), Zekhnini (a, Rosenborg fp), Schetino (c, Esbjerg fp)

CESSIONI: Badelj (c, f.c.), Bruno Gaspar (d, Sporting), Tomovic (d, Chievo), Sportiello (p, Atalanta fp), Dias (a, Monaco fp), Lo Faso (a, Palermo fp), Falcinelli (a, Sassuolo fp), Gaspar (d, Sporting), Galabinov (a, Spezia)

FROSINONE

ACQUISTI: Cassata (c, Sassuolo), Ardaiz (a, Tanque Sisley), Capuano (d, Cagliari), Campbell (a, Arsenal), Vloet (c, Chiasso), Perica (a, Udinese), Goldaniga (d, Sassuolo), Molinaro (d, svinc), Crisetig (c, Bologna), Ghiglione (d, Genoa), Sportiello (p, Atalanta), Wilmots (c, Avellino), Pinamonti (a, Inter)

CESSIONI: Crivello (d,svincolato), Terranova (d, Cremonese), Citro (a, Venezia)

GENOA

ACQUISTI: Favilli (a, Juventus), Lisandro Lopez (d, Benfica), Romulo (d, Verona), Kouame (a, Cittadella), Mazzitelli (c, Sassuolo), Sandro (c, Benevento), Piatek (a, KS Cracovia), Marchetti (p, Lazio), Criscito (d, Zenit), Lakicevic (d, Vojvodina), Vodisek (p, Nk Lubiana), Valietti (d, Inter), Radu (p, Avellino), Gunter (d, Galatasaray), Brivio (d, Entella fp), Ninkovic (a, Empoli fp), Morosini (c, Avellino fp), Ghiglione (a, Pro Vercelli fp), Gakpé (a, Amiens fp), Fiamozzi (d, Pescara fp), Romero (d. Belgrano)

CESSIONI: Laxalt (c, Milan), Izzo (d, Torino), Perin (p, Juventus), Brlek (c, Lugano), Bertolacci (c, Milan fp)

INTER

ACQUISTI: Keita Balde (a, Monaco), Politano (a, Sassuolo), Nainggolan (c, Roma), De Vrij (d, Lazio), Lautaro Martinez (a, Racing), Asamoah (d, Juventus), Serpe (c, Genoa), Salcedo (a, Genoa), Bastoni (d, Atalanta), Joao Mario (c, West Ham), Vrsaljko (d, Atletico Madrid)

CESSIONI: Eder (a, Jiangsu Suning), Manaj (a, Albacete), Nagatomo (d, Galatasaray), Cancelo (d, Valencia f.p.)

Rafinha (c, Barcellona f.p.), Bettella (d, Atalanta), Santon (d, Roma), Zaniolo (c, Roma), Odgaard (a, Sassuolo)

Radu (p, Genoa), Valietti (d, Genoa), L. Lopez (d, Benfica fp), Pinamonti (a, Frosinone)

JUVENTUS

ACQUISTI: Cristiano Ronaldo (a, Real Madrid), Bonucci (d, Milan), Perin (p, Genoa), Cancelo (d, Valencia)

Spinazzola (c, Atalanta), Emre Can (c, Liverpool), Pjaca (a, Schalke fp)

CESSIONI: Marchisio (c, svinc), Higuain (a, Milan), Caldara (d, Milan), Asamoah (d, Inter), Lichtsteiner (d, f.c.)

Buffon (p, f.c.), Howedes (d, Schalke fp), Mandragora (c, Udinese), Cerri (a, Cagliari), Pjaca (a, Fiorentina)

LAZIO

ACQUISTI: Badelj (c, svincolato), Correa (a, Siviglia), Acerbi (d, Sassuolo), Proto (p, Olympiacos), Durmisi (d, Betis), Sprocati (a, Salernitana), Berisha (c, Salisburgo), Kishna (a, Den Haag fp), Morrison (c, Atlas fp), Cataldi (c, Benevento fp), Palombi (a, Salernitana fp), Lombardi (a, Benevento fp), Djavan Anderson (c, Bari)

CESSIONI: Djavan Anderson (c, Salernitana), Felipe Anderson (c, West Ham), De Vrij (d, Inter), Djordevic (a, svinc), Nani (a, Valencia fp), Marchetti (p, svinc), Di Gennaro (c, Salernitana), Sprocati (a, Parma)

MILAN

ACQUISTI: Laxalt (d, Genoa), Samu Castillejo (a, Villarreal), Bakayoko (c, Chelsea), Higuain (a, Juventus), Caldara (d, Juventus), Reina (p, Napoli), Bertolacci (c, Genoa fp), Strinic (d, Samp), Halilovic (c, Amburgo), Plizzari (p, Ternana fp), Felicioli (d, Verona fp), Simic (d, Crotone fp)

CESSIONI: Gabriel (p, Perugia), Bacca (a, Villarreal), Antonelli (d, Empoli), Kalinic (a, Atl. Madrid), Campeol (d, Samp), Bonucci (d, Juventus)

NAPOLI

ACQUISTI: Ospina (p, Arsenal), Malcuit (d, Lille), Fabian Ruiz (c, Betis), Verdi (a, Bologna), Meret (p, Udinese)

Karnezis (p, Udinese), Luperto (d, Empoli fp), R. Insigne (a, Parma fp), Maksimovic (d, Spartak Mosca fp)

CESSIONI: Inglese (a, Parma), Grassi (c, Parma), Reina (p, Milan), Maggio (d, svinc), Rafael (p, svinc), Milic (d, svinc), Jorginho (c, Chelsea), Ciciretti (a, Parma), Tonelli (d, Sampdoria)

PARMA

ACQUISTI: Gervinho (a, Hebei Fortune), Sprocati (a, Lazio), Inglese (a, Napoli), Grassi (c, Napoli), Galano (a, Bari), L. Rigoni (c, Genoa), Gobbi (d, svinc), Stulac (c, Venezia), Dimarco (d, Inter), Biabiany (c, Inter), Ciciretti (a, Napoli)

CESSIONI: Galano (a, Foggia)

ROMA

ACQUISTI: Bianda (d, Lens), Pastore (c, Psg), Kluivert (a, Ajax), Cristante (c, Atalanta), Marcano (d, Porto), Mirante (p, Bologna), Coric (c, Dinamo Zagabria), Santon (d, Inter), Zaniolo (c, Inter), Olsen (p, Copenaghen), Nzonzi (c, Siviglia)

CESSIONI: Gerson (c, Fiorentina), Alisson (p, Liverpool), Bruno Peres (d, San Paolo), Skorupski (p, Bologna), Nainggolan (c, Inter), J. Silva (d, Sporting fp), Lobont (p, fc)

SAMPDORIA

ACQUISTI: Tonelli (d, Napoli), Ekdal (c, Amburgo), Campeol (d, Milan), Junior Tavares (d, San Paolo), Audero (p, Juventus), Jankto (c, Udinese), Daouda Peeters (c, Brugges), Colley (d, Genk), Alex Ferrari (d, Bologna), Bonazzoli (a, Spal fp), Dodò (d, San Paolo fp), Simic (d, Spal fc), Defrel (a, Roma), Ronaldo Vieira (c, Leeds)

CESSIONI: Zapata (a, Atalanta), Torreira (c, Arsenal), Strinic (d, Milan), G. Ferrari (d, Sassuolo fp), Viviano (p, Sporting), R. Alvarez (c, Atlas), Simic (d, Spal), Saponara (a, Fiorentina)

SASSUOLO

ACQUISTI: Marlon (d, Barcellona), Locatelli (c, Milan), Brignola (a, Benevento), Bourabia (c, Konyaspor), KP Boateng (c, Eintracht Francoforte), Djuricic (c, svinc), G. Ferrari (d, Samp f.p.), Di Francesco (a, Bologna)

Odgaard (a, Inter), Rogerio (d, Juventus fp), Trotta (a, Crotone fp), Boga (c, Chelsea), Scamacca (a, Cremonese fp)

Sernicola (d, Ternana)

CESSIONI: Cassata (c, Frosinone), Mazzitelli (c, Genoa), Falcinelli (a, Bologna), Politano (a, Inter), Missiroli (c, SPAL), Letschert (d, Utrecht)

SPAL

ACQUISTI: Missiroli (c, Sassuolo), Valdifiori (c, Torino), Bonifazi (d, Torino), Simic (d, Samp), Petagna (a, Atalanta), Djourou (d, Antalyaspor), Dickmann (d, Novara), Katuma (c, Novara), Fares (d, Verona), Milinkovic-Savic (p, Torino)

CESSIONI: Vaisanen (d, Crotone), Borriello (a, svinc.)

TORINO

ACQUISTI: Zaza (a, Valencia), Soriano (c, Villarreal), Djidji (d, Nantes), Ola Aina (d, Chelsea), Damascan (a, Sheriff), Bremer (d, Atl. Mineiro), Meité (c, Monaco), Izzo (d, Genoa), Lukic (c, Levante fp), Rosati (p, Perugia)

CESSIONI: Valdifiori (c, Spal), Bonifazi (d, Spal), Obi (c, Chievo), Boyé (a, AEK Atene), Barreca (d, Monaco), Milinkovic-Savic (p, Spal), Burdisso (d, fc)

UDINESE

ACQUISTI: Troost-Ekong (d, Bursaspor), D’Alessandro (d, Atalanta), Pussetto (a, Huracan), Mandragora (c, Juventus), Vizeu (a, Flamengo), Ter Avest (d, Twente), Musso (p, Racing Avellaneda), Machis (a, Granada), Heurtaux (d, Verona fp), Ewandro (a, Estoril fp)

CESSIONI: Ali Adnan (d, Atalanta), Danilo (d, Bologna), Widmer (d, Basilea), Meret (p, Napoli), Karnezis (p, Napoli), Matos (a, Verona), Zampano (d, Pescara fp), Maxi Lopez (a, svinc), Evangelista (c, Nantes)