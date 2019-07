Serie A – Il punto della situazione sul calciomercato al 23 luglio

Il punto sul calciomercato delle big di Serie A e le principali trattative in corso. Milan ad un passo da Correa, Lukaku si allontana dall’Inter.

MILANO – Nasce il nuovo Milan di Marco Giampaolo. I rossoneri, dopo aver acquistato Theo Hernandez e Krunic, si apprestano a chiudere per altri due giocatori che avrebbero un ruolo da protagonista nello scacchiere del tecnico ex Sampdoria: Bennacer e Angel Correa. Il primo, fresco vincitore della Coppa D’Africa con la sua Algeria, ha già effettuato le visite mediche nella giornata di ieri ed oggi dovrebbe porre la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi cinque anni, mentre all’Empoli andranno sedici milioni di euro più due di bonus. Per l’argentino, invece, la società di via Aldo Rossi continua a trattare con l’Atletico Madrid, ma nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca per una cifra di circa 50 milioni di euro, che comprendono la parte fissa di 40, più 10 di bonus. In uscita André Silva, che si accaserà al Monaco per circa 30 milioni di euro, mentre per Cutrone c’è la richiesta del Wolverhampton.

Sull’altra sponda di Milano, in casa Inter, si complica la trattativa per Romelu Lukaku. Il Manchester United rimane ferreo sulla richiesta iniziale di 85 milioni di euro, cifra che i nerazzurri non sono disposti a pagare. Chi si avvicina notevolmente, invece, è Edin Dzeko, promesso sposo dei nerazzurri da svariati mesi. Conte ha fretta di allestire il reparto avanzato e nel prossimo weekend dovrebbe arrivare l’affondo finale per il centravanti bosniaco, che ha già accettato da tempo la proposta nerazzurra. Ma non sarà l’unico acquisto in attacco, come dichiarato da Marotta: “I nuovi attaccanti? Una punta sarà esperta, l’altra sarà un calciatore più giovane, di prospettiva. Lukaku? Non entro nel dettaglio dei nomi, non è opportuno. Non possiamo fare investimenti troppo onerosi, rischiamo di ricadere nuovamente nelle griglie dell’Uefa”. L’alternativa al centravanti belga è rappresentata da Rafael Leão, attaccante classe ’99 del Lille.