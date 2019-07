In programma dal pomeriggio diversi match validi per la conquista degli ultimi posti in queste competizioni europee per club

Martedì 23 luglio sotto il segno dei match per le qualificazioni alla prossima Champions ed Europa League a partire dal pomeriggio. In tarda serata invece spazio alla Copa Sudamericana con Zulia – Sporting Cristal. Per quanto riguarda le gare già disputate partiamo dalla Serie A brasiliana dove il San Paolo ha calato il poker contor la Chapecoense-SC. Le reti, tutte nella ripersa, portano la firma di dos Santos, Jonas Toro, Raniel e Vitor. Nella Liga Aguila in Colombia invece successo esterno per 1-0 dell’Ind. Medellin contro La Equidad. Nella Liga Pro in Ecuador 2-0 a domicilio del Macara sul Tecnico mentre in Paraguay il San Lorenzo passa in casa dello Sporting Luqueno 3-1. Chiudiamo con la Liga 1 in Perù dove l’Huancayo ha superato 2-0 il Cesar Vallejo. Andiamo a vedere adesso i risultati aggiornati delle principali partite del giorno.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

