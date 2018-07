Serie A – Inter sempre su Vidal, Pjanic verso la permanenza

Il punto sul calciomercato delle big di Serie A e le principali trattative in vista della prossima stagione.

TORINO – Nonostante l’interesse di Manchester City e Chelsea, Pjanic con ogni probabilità sarà ancora un giocatore della Juventus nella prossima stagione. Il bosniaco vuole rimanere ed allontana le pretendenti tramite un’intervista per l’emittente statunitense “ESPN”: “Futuro? Sento molte cose non vere. Sto bene, mi sto preparando per la nuova stagione ed è la cosa più importante. Ciò che ho fatto nelle ultime due stagioni alla Juventus è stato grande e ne sono felice di quanto faccio qui. Non do importanza a ciò che stanno scrivendo, ho visto e letto tante cose che non sono vere.” La sensazione è che Pjanic potrebbe partire per una cifra irrinunciabile, pari a circa cento milioni di euro, che accontenterebbe la Juventus a privarsi di lui e permetterebbe a Marotta e Paratici di intervenire sul mercato sostituendolo con uno tra Sergej Milinkovic-Savic e Paul Pogba, obiettivi della dirigenza bianconera. Le squadre interessate al centrocampista ex Roma sono Manchester City, Chelsea e Barcellona, mentre rimane defilato il PSG.

L’Inter si appresta a completare la rosa in vista del tanto agognato ritorno in Champions League. L’obiettivo principale per il centrocampo è Arturo Vidal, in forza al Bayern Monaco e con un cartellino dal valore di circa 30 milioni di euro. L’ex Juve ha già fatto sapere di gradire la destinazione nerazzurra accettando un quadriennale da 4.5 milioni di euro netti a stagione, mentre il Bayern sarebbe disposto a cederlo solo a titolo definitivo. Per cui, l’Inter a queste condizioni potrebbe affondare il colpo per il cileno solo dopo un’eventuale cessione a titolo definitivo di Joao Mario, seguito da Betis Siviglia ed Everton, ma si potrebbe anche scegliere di sacrificare Vecino, eroe della notte dell’Olimpico e richiesto dal Chelsea. Sul capitolo terzino è ormai ad un passo l’approdo in nerazzurro di Sime Vrsaljko, ex Sassuolo per il quale l’Atletico Madrid ha accettato il prestito oneroso di 8 milioni ed il diritto di riscatto fissato a 17, mentre potrebbero essere aggiunti ulteriori cinque milioni di euro come bonus.

Fonte foto: Twitter Juventus