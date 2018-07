Serie A, rivoluzione Diritti TV: partite anche nei cinema e nei teatri

E’ una delle novità nell’offerta dei Diritti TV non esclusivi approvata all’unanimità dall’assemblea di Lega, che verrà pubblicata lunedì 23 luglio

ROMA – Prosegue la rivoluzione dei Diritti TV per quanto concerne il campionato di Serie A. Il massimo campionato del “Bel Paese”, infatti, da questa stagione potrà essere trasmesso in diretta anche in cinema e teatri, a minimo 80 chilometri di distanza dagli stadi in cui si gioca. E’ una delle novità nell’offerta dei diritti TV non esclusivi approvata all’unanimità dall’assemblea di Lega, che verrà pubblicata lunedì 23 luglio e comprende anche i diritti radiofonici e quelli per gli highlights.