Juventus – Effetto Cristiano Ronaldo: abbonamenti sold out

Entusiasmo a mille in casa Juventus: rinnovate o acquistate dai JMember o dai soci dei fan club ufficiali tutte le tessere

TORINO – Un’altra giornata da ricordare in casa Juventus visto che il club bianconero ha comunicato, attraverso il sito ufficiale, la chiusura della campagna abbonamenti viste le 25.300 tessere raggiunte, più altre quattromila Premium. L’effetto Cristiano Ronaldo ha mandato in tilt l’intera città, e non solo, con mezzo milione di maglie vendute in pochi e giorni e, adesso, la chiusura della campagna abbonamenti visto il tutto esaurito. Questo il comunicato della compagine bianconera.

Il comunicato ufficiale della Juventus

“La voglia di spettacolo all’Allianz Stadium è alle stelle. Lo dimostra il traguardo raggiunto dalla campagna abbonamenti per la prossima stagione, che ha già registrato il sold out. Dopo la fase di acquisto dedicata agli abbonati della scorsa stagione, aperta dal 4 al 18 luglio con un tasso di rinnovo del 95% (superiore alla scorsa stagione), si è aperta oggi la vendita di nuovi abbonamenti con una fase di vendita riservata ai J1897 Member, durante la quale è stato raggiunto il tutto esaurito. Si tratta di un’ulteriore conferma dei vantaggi portati dalla fidelizzazione con il mondo Juventus.

I soci Juventus Official Fan Club e i Member (sono tra l’altro partite le nuove iscrizioni) sono stati gli unici ad aggiudicarsi nuove disponibilità quest’anno. Non ci sarà infatti nessuna fase di vendita libera degli abbonamenti. Così, a poco meno di un mese dall’inizio del campionato, è già stato raggiunto l’obiettivo di 25.300 abbonamenti, che sommati ai 4.000 premium portano il totale abbonamenti stagionali a 29.300. Tutti pronti a vivere una stagione di spettacolo all’Allianz Stadium”

Fonte foto: Twitter Juventus