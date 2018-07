Diritti TV Serie A e Serie B: accordo vicino tra Perform e Sky

Secondo fonti ANSA l’annuncio potrebbe arrivare già nella giornata di lunedì, nel pacchetto presente anche la Serie B.

MILANO – La questione dei Diritti TV, legati ai campionati di Serie A e Serie B, potrebbe essere arrivata alla conclusione. Perform infatti, dopo aver ufficializzato l’accordo con Mediaset, è vicino a chiudere anche con Sky. Intesa, quella tra Perform e Sky, che permetterebbe agli abbonati della pay tv satellitare di accedere ai contenuti di DAZN, e aggiungere così alle 266 partite di Serie A in esclusiva, anche le restanti 114 gare, completando così l’offerta dei 380 match in programma nel prossimo campionato. Nel pacchetto, come accennato poc’anzi, dovrebbe essere inclusa anche la Serie B con 10 match su 11 in esclusiva.