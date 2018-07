La Roma in cerca del dopo Alisson. Fumata nera per Higuain al Chelsea

Continua la ricerca del club giallorosso del sostituto di Alisson: difficoltà per Areola, si puntano Olssen e Donnarumma. La Juve dice no all’offerta del Chelsea per Higuain

MILANO – Mentre sono tutti alla ricerca del portiere dopo l’effetto domino creato dalla cessione di Courtois (per l’ufficialità della cessione del belga si attende solo un sostituto) e Alisson, a far notizia è la richiesta di trasferimento di Willian. Il nazionale brasiliano avrebbe intenzione di cambiare aria e ad alimentare questa decisione ci sarebbe il pressing del Barcellona che vorrebbe portarlo in blaugrana. Un altro elemento che potrebbe portare l’esterno in Spagna è lo stretto legame con Coutinho. Tornando sull’argomento portieri, il PSG fa sapere che non è intenzionato a cedere Areola, costringendo così la Roma a restringere il campo su Olssen e Donnarumma. Sul primo c’è anche il Barcellona che è interessato al portiere per il ruolo di terzo facendo così risultare per i giallorossi la trattava fattibile. Sull’italiano classe ’99 è difficilmente ipotizzabile un trasferimento in un altro club italiano visto l’interesse di top club europei.

Le altre trattative di giornata

La Lazio continua nella ricerca del sostituto di Felipe Anderson e, dopo moltissimi nomi, ecco che spunta anche Pedro. Il giocatore del Chelsea è in scadenza nel 2019 e potrebbe ridursi l’ingaggio da 4 a 3 milioni di euro. La difficoltà principale potrebbe essere il prezzo del cartellino che si aggira sui 25 milioni mentre Lotito non vorrebbe superare i 15. Il club londinese nelle ultime ore ha provato l’affondo per Higuain e Rugani. Il club londinese avrebbe messo sul piatto 90 milioni di euro, ma la Juventus ha fatto muro chiedendone 110.

La Fiorentina brucia la concorrenza dell’Empoli per Gerson che si vestirà di viola per una stagione. Il club gigliato non ha sottoscritto ne il diritto di riscatto ne l’obbligo, pertanto il giocatore nel giugno prossimo tornerà a Roma. Sono ore calde anche per Badelj, il giocatore continua ad attirare su di se molti club di livello. In testa a questo gruppo si trova lo Zenit che potrebbe portarlo in Russia, ma il centrocampista croato gradirebbe di più la destinazione Milan e, per questo motivo, sta prendendo del tempo per la decisione.