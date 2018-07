Premier League – Alisson va a Liverpool, Courtois al Real Madrid

La situazione della trattative in corso del massimo campionato inglese con il Liverpool che accoglie Alisson.

LONDRA – Per un portiere che parte, uno che arriva. Questo è quanto sta succedendo in Premier League: Courtois andrà a difendere i pali del Real Madrid, mentre a Liverpool arriverà Alisson. I reds hanno versato nelle casse della Roma 74 milioni di euro, rendendo il brasiliano il portiere più pagato della storia. Il Chelsea, o meglio Sarri, ha trovato in Donnarumma il possibile sostituto di Courtois con i londinesi pronti a presentare un’offerta tra i 50 e i 60 milioni di euro al Milan. A fare gola all’ex tecnico del Napoli è anche Gonzalo Higuain con i dirigenti del Chelsea che hanno già contattato la Juve per capire la fattibilità dell’affare. In uscita tiene banco la trattativa di Eden Hazard con il Real pronto per la mega offerta.

Il West Ham, dopo aver speso molto, potrebbe far cassa cedendo Marko Arnautovic. L’esterno 29enne potrebbe accasarsi alla Roma con i capitolini che hanno già fatto un sondaggio sul giocatore, al momento sull’austriaco ancora non tramonta del tutto l’interesse del Manchester United che resta alla finestra. L’Everton si sta seriamente avvicinando a Malcom, obbiettivo dichiarato dell’Inter, infatti i Toffees sarebbero già pronti con 30 milioni di sterline per il Bordeaux e un contratto da 80mila sterline a settimana da offrire al giocatore per le prossime 5 stagioni. Inoltre il club di Liverpool ha puntato anche Welbeck in uscita dall’Arsenal. L’attaccante dei gunners avrebbe chiesto la cessione portando, così, su di se l’interesse dell’Everton.

Il Leicester potrebbe incassare un’altra somma consistente di denaro visto l’interesse dell’Al-Nasr per Musa. Il club saudita verserebbe nelle casse delle Foxes circa 45 milioni di euro per il nigeriano. Il Liverpool sta provando a stringere su Vida proponendo 25 milioni di euro al Besiktas, ma sul difensore è fortissimo il pressing anche del Siviglia che rischia di far saltare tutti i piani dei reds. Il Middlesbrough ha reso ufficiale il trasferimento di Fabio al Nantes. Il terzino ex Manchester lascia il club inglese dopo due stagioni