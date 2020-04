Serie A, due strade se la stagione non dovesse finire

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione se il campionato di Serie A non dovesse finire.

ROMA – Nella giornata di ieri è andata in scena la riunione del comitato esecutivo UEFA che, pur non ufficializzando l’eventuale ripresa della stagione, ha chiarito molti punti. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione analizzando la classifica, ad oggi, se il campionato non dovesse essere portato a termine: la UEFA, nel suo meeting, ha ribadito con fermezza che saranno i meriti sportivi di questa stagione a decretare le partecipazioni alle prossime coppe europee. La decisione spetterà al Consiglio Federale della Federcalcio che, secondo il quotidiano milanese, sta studiando due ipotesi: