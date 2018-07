Serie A – Trattativa ad oltranza sull’asse Milan-Juventus

I due club avrebbero un principio d’accordo sulla trattativa Bonucci-Caldara, potrebbe inserirsi anche Higuain.

MILANO – Prosegue senza sosta la trattativa complessa tra Milan e Juventus con Bonucci, Caldara e Higuain come pezzi di un puzzle intricato ma possibile. Secondo quanto riportato da fonti vicine ai due club Juventus e Milan avrebbero un principio d’accordo per quanto concerne lo scambio Bonucci-Caldara ma l’ago della bilancia potrebbe essere proprio l’argentino. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’attaccante ex Napoli potrebbe trasferirsi dalle parti di San Siro con la formula del prestito oneroso, fissato a circa 15/20 milioni di euro, e possibilmente obbligo di riscatto sui 30/35. Questo per consentire al giocatore di mantenere il suo attuale stipendio (da 7,5 milioni di euro) se non addirittura di aumentarlo, e per non gravare interamente e immediatamente sulle delicate casse del Milan con il suo cartellino.

Per quanto riguarda la trattativa parallela, Bonucci-Caldara, i due club avrebbero raggiunto un’intesa di massima anche se la compagine bianconera vorrebbe mantenere il diritto di riacquisto del giovane ex atalantino. In alternativa, si fanno anche i nomi di Benatia e Pjaca, ma in modo più che defilato. Tutto sembra procedere verso una destinazione ben precisa ma occhio al Chelsea visto che la Juventus sta trattando anche con la squadra londinese.

In cima alla lista di Sarri, infatti, ci sono Higuain e Rugani ma nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di Caldara, il quale avrebbe ricevuto un offerta per trasferirsi a Londra a partire da questa stagione. A Nizza l’incontro tra Paratici e i dirigenti inglesi è considerato fondamentale per capire se si può trovare un accordo definitivo.