Serie A, Lazio: ripresa degli allenamenti rinviata a data da destinarsi

A comunicarlo ufficialmente il club capitolino attraverso i suoi canali social, cede anche il presidente Lotito dopo le polemiche dei giorni scorsi.

ROMA – La Lazio non tornerà ad allenarsi lunedì. Ripresa dei lavori, dunque, rinviata a data da destinarsi anche per la compagine capitolina dopo le polemiche dei giorni scorsi fra il presidente Lotito e i componenti di altre società tra cui Giuseppe Marotta (Amministratore Delegato dell’inter) e Andrea Agnelli (Presidente della Juventus). A comunicare la notizia lo stesso club bianco-celeste attraverso i propri canali social. Sul fronte mercato, intanto, arrivano buone notizie per quanto riguarda il futuro di Luis Alberto come dimostrato dalle parole dell’agente dello spagnolo: “L’anno scorso è stato uno dei migliori della Serie A, quest’anno ancora meglio. Siamo in sintonia, e parliamo in maniera molto frequente con il club per trovare un accordo per il rinnovo”.

Il comunicato ufficiale della Lazio

“La ripresa degli allenamenti, precedentemente fissata per lunedì 23 marzo, è stata infatti posticipata a data da destinarsi”.