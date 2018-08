Serie A – Il punto sulle neo promosse Parma, Empoli e Frosinone

Analizziamo il mercato delle tre squadre neo promosse dallo scorso campionato cadetto: Parma, Empoli e Frosinone

PARMA – Parma: La società ducale in 4 anni è riuscita a risalire dalla Serie D alla A compiendo un vero è proprio miracolo sportivo. La compagine ducale, dopo le vicende dello scandalo sportivo che ha portato 5 punti di penalizzazione e la sospensione di Emanuele Calaiò per due anni, si sta dedicando a rinforzare la rosa: agli ordini di D’Aversa sono già arrivati Sepe dal Napoli come portiere di sicuro affidamento, Bruno Alves con un passato nel Cagliari per rinforzare la difesa con un uomo d’esperienza, Stulac dal Venezia giovane promessa, Gobbi già al Parma prima del fallimento, Rigoni dal Genoa per il centrocampo e infine Ciciretti che ha contribuito nella passata stagione alla promozione in A. Manca ancora qualcosa per quanto riguarda la difesa dove si segue Dimarco dell’Inter e anche centrocampo e attacco sono da completare, soprattutto serve un bomber d’esperienza se non si vuole incappare in un incubo retrocessione.

PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-3) – Sepe; Gazzola, Gagliolo, Bruno Alves, Gobbi; Rigoni, Scozzarella, Stulac; Di Gaudio, Ceravolo, Ciciretti. VOTO AL MERCATO: 7-

Empoli: L’Empoli torna in Serie A dopo un solo anno in cadetteria ma stavolta per rimanerci per questo la società ha confermato Andreazzoli e sta cercando di rinforzare la rosa con elementi giovani e con qualcuno d’esperienza; dal mercato sono arrivati molti giovani sconosciuti come Marcjanik e Rasmussen per la difesa e per l’attacco il promettente La Gumina dal Palermo aiutati dall’esperienza di Maietta e Pasqual ma manca ancora qualcosa sia in difesa che centrocampo soprattutto con la probabile partenza di Krunic per affrontare questa Serie A che si prospetta uno dei campionati più difficili degli ultimi anni.

PROBABILE FORMAZIONE EMPOLI (4-3-1-2) – Provedel; Di Lorenzo, Marcjanik, Maietta, Pasqual; Krunic, Bennacer, Brighi; Zajc; Caputo, La Gumina. VOTO AL MERCATO: 6

Frosinone: I ciociari ritornano in A dopo due stagioni ma stavolta il presidente ha dichiarato che vogliono rimanerci ed è per questo che la dirigenza si sta muovendo sul mercato prendendo giocatori di sicuro affidamento come Molinaro e Sportiello per puntare una salvezza tranquilla. Sicuramente ci sarà ancora qualche colpo per reparto per questo per l’attacco si è parlato di Lucas Perez dell’Arsenal e per il centrocampo si sta per chiudere per Hallfredsson dell’Udinese, non resta che aspettare e vedere come si comporterà questo Frosinone.

PROBABILE FORMAZIONE FROSINONE (3-5-2) – Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; M.Ciofani, Gori, Maiello, Crisetig, Molinaro; Ciano, Perica. VOTO AL MERCATO: 7

A cura di Giuseppe Casiraro