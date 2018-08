Serie A – Colpo N’Zonzi per la Roma, il Milan prende Castillejo

Il punto della situazione sul calciomercato delle squadre di Serie A e le principali trattative in vista della prossima stagione.

ROMA – Dodicesimo acquisto estivo della Roma che, nelle ultime ore, sta formalizzando l’acquisto del fresco campione del mondo Steven N’Zonzi. Il centrocampista francese, che dal 2015 vestiva la maglia del Siviglia, nel primo pomeriggio di oggi è atterrato a Ciampino e sta effettuando le visite mediche di rito a Villa Stuart, prima di diventare ufficialmente un calciatore giallorosso. Secondo quanto riportato dalla redazione Sky Sport, l’ex Siviglia arriva nelle squadra capitolina a titolo definitivo per 30 milioni di euro più circa 5 di bonus, una cifra molto simile a quella che avrebbe dovuto portare il brasiliano Malcom, poi volato a Barcellona, in Italia. Monchi ha quindi aggiunto un’ulteriore freccia all’arco di Di Francesco, consegnando un valido sostituto al non più giovanissimo Daniele De Rossi.

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Tiémoué Bakayoko in prestito con diritto di riscatto a circa 40 milioni, il Milan è pronto ad accogliere un nuovo tassello nella propria rosa. Il nome è quello di Samu Castillejo, esterno spagnolo classe ’95 che può ricoprire sia la fascia destra che la fascia sinistra. L’accordo tra i rossoneri ed il Villarreal, squadra che ne detiene il cartellino, è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni più Carlos Bacca, completamente fuori dal progetto Milan e felice di tornare al Submarino Amarillo dove ha passato in prestito la scorsa stagione.

Sul fronte Modric, invece, arrivano ulteriori conferme dal quotidiano spagnolo As sulla volontà del fenomeno croato di lasciare Madrid per accasarsi all’Inter. Tuttavia, l’operazione diventa sempre più improbabile dinanzi al muro eretto da Florentino Perez, che appare invalicabile a soli tre giorni dalla chiusura del calciomercato estivo. Domani sera si svolgerà la Supercoppa Europea tra Real Madrid ed Atletico, per la quale Modric è stato regolarmente convocato e difficilmente si opporrà alla decisione della sua società.

