Serie A – Sturaro allo Sporting Lisbona, Modric si allontana

Il punto della situazione sul calciomercato delle big di Serie A e le principali trattative in vista della prossima stagione.

TORINO – Dopo tre anni e mezzo con la maglia bianconera, conditi da 90 presenze e 3 goal, Stefano Sturaro sarà un nuovo giocatore dello Sporting Lisbona. Tuttavia, il centrocampista si trasferisce in prestito secco, come dichiarato dall’agente, e nella giornata di oggi è sbarcato a Lisbona, trovando una grandissima accoglienza. Di seguito le parole dell’agente Carlo Volpi:

“Stefano va a Lisbona stamattina. La trattativa con il Watford era vera, così come quelle con le altre inglesi. Andrà in prestito secco. Dopo quasi quattro anni di Juventus, aveva bisogno di crescere ulteriormente come calciatore. E giocare per un calciatore con il ruolo di Stefano significa tutto. La confidenza con il campo ti permette di essere sicuro di te stesso. L’estero era una scelta di crescita anche come uomo, poteva essere l’Inghilterra, la Spagna o il Portogallo. Ha scelto lo Sporting”.

Secondo quanto riportato da alcuni giornali portoghesi la trattativa sarebbe in stand-by per alcuni problemi fisici del centrocampista. Dall’Italia, invece, rassicurano come il trasferimento andrà in porto e non sia assolutamente in pericolo.

Luka Modric si allontana dall’Inter. Il centrocampista croato, che si sta allenando regolarmente al ritorno dalle vacanze, pare essere intenzionato ad accettare la proposta di rinnovo dei Blancos con conseguente adeguamento dell’ingaggio. In Spagna sono tutti d’accordo: è solo una questione di soldi, Modric attualmente guadagna circa 6.5 milioni netti all’anno e vorrebbe un sostanzioso aumento. Spunta, però, un indizio social che fa ben sperare i tifosi nerazzurri. Perisic, nella giornata di ieri, ha pubblicato una foto su Instagram che ritrae la colonia croata nerazzurra, composta da Brozovic, Vrsaljko e lo stesso ex Wolfsburg, usando l’hashtag “WhoIsMissing?”, ovvero “Chi manca?”, e taggando anche Luka Modric.

Nel frattempo, i nerazzurri sono impegnati nel match del Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid, chissà se non sia già in programma una missione di mercato per il figlio del presidente, Steven Zhang.