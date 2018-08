La cronaca e il tabellino di Udinese-Benevento 1-2 il risultato finale, la compagine sannita si si qualifica al quarto turno.

UDINE – Nel match valido per il terzo turno di Coppa Italia il Benevento vince 2-1 in casa dell’Udinese qualificandosi al turno successivo dove incontrerà la vincente tra Empoli e Cittadella. Successo in rimonta per la compagine sannita perché sono proprio i friulani a passare in vantaggio con Machis. Viola porta la sfida ai supplementari dove a decidere il match è Tello.

Udinese-Benevento 1-2 (D.T.S): cronaca e tabellino del match

UDINESE (4-2-3-1) – 88 Nicolas; 19 Larsen (6′ pts Ter Avest), 2 Wague, 3 Samir, 7 Pezzella (31′ s.t. Alì Adnan); 6 Fofana (11′ pts Balic), 38 Mandragora; 16 Machis, 72 Barak (26′ s.t. Pussetto), 10 De Paul; 15 Lasagna. A disposiz. 22 Scuffet, 40 Gasparini, 4 Opoku, 17 Nuytinck, 14 Micin, 9 Vizeu, 18 Ter Avest, 21 Pontisso, 23 Pussetto, 53 Alì Adnan, 99 Balic. Allenatore: Velazquez

BENEVENTO (4-3-3) – 1 Puggioni; 11 Maggio, 14 Volta, 15 Costa, 7 Di Chiara; 23 Nocerino (21′ s.t. Bandinelli), 10 Viola, 8 Tello (7′ sts Del Pinto); 19 Insigne (16′ s.t. Ricci), 9 Coda, 16 Improta. A disposiz. 12 Montipò, 22 Gori, 2 Sparandeo, 4 Del Pinto, 6 Billong, 13 Tuia, 18 Gyamfi, 24 Tazza, 25 Bandinelli, 26 Santarpia, 27 Ricci. Allenatore: Bucchi

ARBITRO: Giacomelli. Assistenti: Mondin, Tolfo. Quarto uomo: Ros

MARCATORI: 6′ Machis (U); 24′ s.t.Viola (B), 14′ pts Tello (B)

AMMONITI: 25′ Mandragora, 45′ Nocerino, 30′ s.t. Viola

ESPULSI:

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo, 1′ nel primo tempo supplementare, 3′ nel secondo tempo supplementare

STADIO: Dacia Arena