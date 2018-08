La cronaca e il tabellino di Real Madrid 3-1 il risultato finale, reti di Benzema, Mayoral e Bale per gli spagnoli mentre per i rossoneri a segno Higuain.

MADRID – Nell’incontro valevole per il “Trofeo Bernabeu” il Real Madrid batte il Milan 3-1. Succede tutto nella prima frazione di gioco con la compagine castigliana che, dopo centoventi secondi, passa in vantaggio con Benzema ma i rossoneri pareggiano subito grazie al primo centro di Higuain. Il Milan non sfigura affatto ma, nel finale di tempo, arriva il gol di Bale. Nella seconda frazione arriva la terza rete di Mayoral che fissa il risultato sul definitivo 3-1. Grande accoglienza del pubblico per Modric, entrano ad un quarto d’ora dalla fine del match.

Real Madrid-Milan 3-1: cronaca e tabellino della partita

REAL MADRID (4-3-3): K. Navas (78′ Lunin); Carvajal (77′ Sergio Lopez), S. Ramos (78′ Valverde), Varane (61′ Reguilon), Marcelo (46′ Nacho); Isco (76′ Modric), Casemiro (46′ Ceballos), Kroos (60′ Llorente); Bale (77′ Lucas Vazquez), Benzema (77′ Mayoral), Asensio (77′ Vinicius). A disposizione: Casilla, Lunin, Nacho, Modric, Lucas Vazquez, M. Llorente, Borja Mayoral, Ceballos, Raul de Tomas, Vinicius Jr., Reguilon, Sergio Lopez, Javi Sanchez, Odegaard. Allenatore: Lopetegui

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria (82′ Simic), Musacchio (82′ Bellanova), Romagnoli, Rodriguez (56′ Caldara); Kessie, Biglia (65′ Jose Mauri), Bonaventura (56′ Calhanoglu); Suso, Higuain (65′ Bacca), Borini (46′ Cutrone). A disposizione: A. Donnarumma, Plizzari, Bellanova, Caldara, Simic, Brescianini, Calhanoglu, Halilovic, Mauri, Torrasi, Bacca, Cutrone. Allenatore: Gattuso

RETI: 2′ Benzema (R), 4 Higuain (M), 45’+1′ Bale (R), 91′ Mayoral (R)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

ARBITRO: Fernandez

STADIO: Santiago Bernabeu

Fonte foto: Twitter Real Madrid