Serie A – Keita Baldé verso il ritorno in Italia, Pjaca alla Fiorentina

Il punto della situazione sul calciomercato delle squadre di Serie A e le principali trattative in vista della prossima stagione.

FIRENZE – Pjaca è un nuovo giocatore della Fiorentina. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale di entrambe le società, di seguito quello della Juventus:

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società ACF Fiorentina S.p.A per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marko Pjaca per un corrispettivo di € 2 milioni pagabili interamente nell’esercizio 2018/2019. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per l’ACF Fiorentina S.p.A. di esercitare, al termine della stagione sportiva 2018/2019, il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di € 20 milioni, pagabili in tre esercizi.

La società bianconera, inoltre, si è riservata il diritto di controriscatto, ovvero la recompra, a 26 milioni di euro. Nel frattempo, secondo quanto emerso dalla Turchia, la Fiorentina avrebbe presentato un’offerta da circa 16 milioni di euro per Yusuf Yazici, trequartista classe ’97 del Trabzonspor.

Keita Baldé si appresta a tornare in Italia. A solo un anno dalla cessione al Monaco, infatti, l’ex Lazio sarebbe vicino ad approdare all’Inter per completare il reparto avanzato in attesa della decisione del Real Madrid per Luka Modric. Piero Ausilio, ds dell’Inter, avrebbe provato inizialmente ad inserire Antonio Candreva nell’operazione, trovando però l’opposizione dell’esterno romano a lasciare i nerazzurri; quindi ha avanzato un’offerta sulla base del solito prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni e pare aver trovato un’intesa di massima sia col calciatore che con il Monaco.

In casa Genoa è pronto a fare le valigie Diego Laxalt. Dopo un Mondiale vissuto da protagonista con la maglia dell’Uruguay, l’esterno ex Inter sarebbe ad un passo dallo Zenit San Pietroburgo. L’intesa ancora non è stata trovata con i liguri che chiedono 20 milioni di euro, mentre i russi sono arrivati ad offrirne 18, bonus compresi. Tuttavia, l’affare dovrebbe andare in porto nei prossimi giorni.

Fonte foto: Twitter Fiorentina