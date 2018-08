Atalanta, la formazione: quali giocatori comprare al fantacalcio

I nerazzurri ripartono da Zapata e Pasalic ma occhio a Barrow e Ilicic. Dai probabili titolari alle sorprese, tutti i consigli per i fantallenatori

BERGAMO – Inizia oggi il nostro viaggio di avvicinamento al prossimo campionato di Serie A e per tutti gli amici fantallenatori proviamo a dare dei suggerimenti analizzando le singole squadre. Grazie alla collaborazione con Fantacalcionews.com andiamo a vedere i probabili undici ad oggi, le sorprese e altri giocatori da tenere sotto controllo. La nostra analisi parte dall’Atalanta. Ricordiamo che nell’apposita sezione del sito è possibile trovare anche il calendario delle partite oltre alle informazioni sulla campagna abbonamenti.

Probabile formazione

Il modulo scelto da Gasperini dovrebbe essere il 3-4-1-2. Tra i pali Berisha quindi linea difensiva a tre con Masiello, Mancini e Toloi. Sulla medianta Hateboer, Pasalic, Freuler e Reca mentre Ilicic alle spalle di Gomez e del neo acquisto Zapata.

Zapata e Pasalic consigliati

I due neo acquisti sono tra i giocatori che potrebbero meglio fare nel prossimo campionato. Zapata può arrivare a quota 15 reti con il gioco di Gasperini sulla scia della scorsa buona stagione. Pasalic potrebbe ereditare il ruolo di Cristante e perchè no diventare un top player dei nerazzurri. Se non possiamo definirla una certezza potrebbe di certo essere una lietissima sorpresa. Tra le sorprese aggiungiamo anche i giovani Barrow e Mancini. Se la scorsa stagione ci ha dato un assaggio delle loro qualità, in questa potrebbe esserci una vera a propria esplosione. L’attaccante di colore ha l’opportunità di crescita con Zapata anche se chiaramente il posto da titolare se lo dovrà guadagnare. Cosa che non dovrà fare il difensore vista la partenza di Caldare e Bastoni. Una grande responsabilità che tuttavia non dovrebbe spaventare il giovane.

Chi sale e chi scende, Ilici da prendere?

Ilicic assieme a Gomez è di quei giocatori da valutare bene. Senza mettere in discussione le loro qualità per il primo troviamo stagioni di alti e bassi ma lo scorso anno è stato tra i migliori alla corte di Gasperini; Gomez pur rappresentando un Top Player a tutti gli effetti sempre meno al centro del piano tattico del mister e destinato a ottenere meno bonus che in passato. Tra gli altri giocatori garanzie potranno essere Masiello mentre da valutare Berisha, Toloi, Gosens, Freuler e Gollini. Rigoristi al momento sembrano essere Ilicic e Gomez mentre tra i giocatori dal “semaforo rosso” troviamo Palomino che non ha pienamente convinto la scorsa stagione, Castagne, Varnier, D’Alessandro e De Roon oltre al neo acquisto Tumminello che pur avendo buone qualità, sembra potersi ritagliare poco spazio tra i titolari.