Mercato estero – Bernard va all’Everton, il Chelsea accoglie Kovacic

Bernard sceglie la Premier: sarà un nuovo giocatore dell’Everton, Fekir e Kovacic sono ad un passo dal Chelsea

LONDRA – Manca ormai pochissimo alla chiusura del calciomercato in Inghilterra. Soltanto tre giorni per poter piazzare gli ultimi importanti colpi in entrata e in uscita. E così le principali squadre si stanno muovendo. Come il Chelsea del neo tecnico Maurizio Sarri che dopo aver prelevato Jorginho dal Napoli sta per chiudere con il Real Madrid per Mateo Kovacic. Secondo il quotidiano spagnolo Marca il croato sarebbe ad un passo dai Blues con la formula del prestito. Poco spazio ormai per lui a Madrid che lo ha costretto a scegliere un’altra destinazione.

Ma Kovacic non sarebbe il solo acquisto del presidente Abramovich. Secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun i Blues sono vicini a chiudere anche l’acquisto dell’attaccante Nabil Fekir in arrivo dal Lione per una cifra che si aggira intorno ai 50-60 milioni di euro. Dalle parti dello Stamford Bridge, però, tiene banco anche il caso Courtois. La permanenza del portiere belga è sempre più lontana da Londra con direzione Madrid. L’estremo difensore nella giornata di ieri ha saltato il suo secondo allenamento consecutivo, chiaro segnale che la sua cessione al Real Madrid è sempre più vicina, dove farebbe il suo ritorno dopo gli anni passati all’Atletico.

BERNARD ALL’EVERTON

Ne Milan ne Inter: Bernard ha scelto l’Everton, il brasiliano giocherà con la maglia dei Toffees nella prossima stagione. Il Milan dopo aver corteggiato e cercato a lungo il giocatore è stato costretto a cedere alla maxi-offerta pervenuta dal club di Liverpool secondo il quale avrebbero offerto al centrocampista 6 milioni per quattro stagioni (troppi da pareggiare per il club milanese).