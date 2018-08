Bakayoko verso il Milan, Kovacic ad un passo dal Chelsea

Il Napoli chiude per Malcuit e vorrebbe Ochoa, ma lo Standard Liegi fa muro. Kovacic ad un passo dal Chelsea.

MILANO – Il Napoli continua la ricerca ossessiva di un portiere di esperienza da affiancare ad Alex Meret. I partenopei stanno facendo all-in su Ochoa, messicano in forza allo Standard Liegi, che scenderà in campo contro l’Ajax nel terzo turno di qualificazione di Champions League. La dirigenza sta anche pensando a David Ospina: il portiere colombiano è entrato nel mirino, ma l’ostacolo più grande resta la formula. I “Gunners” sarebbero disposti a cedere il giocatore solo a titolo definitivo a fronte della richiesta di un prestito con diritto di riscatto. I tifosi azzurri possono, intanto, godersi Kévin Malcuit.

Il giocatore è un terzino sinistro che lo scorso anno ha militato con il Lille. Il costo del trasferimento si aggira sui 13 milioni di euro, bonus compresi, che il club italiano verserà nelle casse francesi. Continua ad essere interessante la vicenda Modric-Inter: il croato avrebbe ottenuto il permesso per non allenarsi vista la sua volontà di chiarire il suo futuro. Il centrocampista avrà un incontro nella giornata di domani con Florentino Perez. l’Inter rimane alla finestra speranzosa che Modric interrompa il suo rapporto con i “Blancos”.

Dall’altra parte di Milano continua a lavorare anche la compagine rossonera che, nelle ultime ore, sta trattando con il Chelsea il trasferimento di Bakayoko. Trattativa avviata con la compagine londinese con l’ex centrocampista del Monaco che potrebbe trasferirsi dalle parti di San Siro con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Le trattative all’estero

Non solo Modric, sembra esserci un vero e proprio esodo da Madrid. Il nome questa volta è quello di Mateo Kovacic accostato al Chelsea. Il Real sembra aver inserito il croato nella trattativa per Courtois nel tentativo di accorciare i tempi. Intanto i “Blues” sorprendono tutti: si pensava che i londinesi avrebbero pagato la clausola rescissoria di Oblak, ma invece sarà quella di Kepa ad essere pagata. Per il portiere dell’Athletic Bilbao si parla parla di 80 milioni di euro. Non si ferma ancora il mercato del West Ham che starebbe pensando a Lucas Perez. Il calciatore dell’Arsenal, a lungo seguito dalla Lazio, è entrato nel mirino degli “Hammers” che starebbero preparando un’offerta per lo spagnolo.