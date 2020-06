Nella giornata di ieri la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della rinascita, scopriamo date e orari dei confronti principali.

TORINO – “Notti Magiche”, sottolinea il Corriere dello Sport. Sarà un’estate torrida per tutto il calcio italiano con 124 partite racchiuse nel giro di un mese e mezzo. Si giocherà ogni giorno a cominciare dal 20 giugno con i recuperi della venticinquesima giornata. Un torneo da vivere tutto d’un fiato a partire dai confronti principali: il 21 giugno sarà la volta di Inter-Sampdoria mentre il giorno successivo il nuovo esordio della Juventus sul campo del Bologna, entrambi i match si giocheranno alle 21.45. Il 24, sempre alle ore 21.45, spicca Atalanta-Lazio mentre il 27, alla medesima ora, Immobile e compagni ospiteranno la Fiorentina di Chiesa. Il giorno successivo, ma alle ore 17.15, il match clou tra Milan e Roma a chiudere il mese di giugno.

Luglio si aprirà con Atalanta-Napoli, calcio d’inizio alle ore 19.30 del 2. Il 4 luglio si giocherà il Derby della Mole tra Juventus e Torino, calcio d’inizio alle ore 17.15. In serata, poi, andrà in scena Lazio-Milan con il fischio d’avvio fissato alle ore 21.45. Sarà un mese incredibile e decisivo su molti fronti: il 5 luglio alle ore 21.45 si giocherà la sentitissima Napoli-Roma mentre il 7 luglio andrà in scena Milan-Juventus (21.45). Sabato 11 luglio, ore 21.45, Atalanta-Juventus mentre il giorno successivo, alla stessa ora, Napoli-Milan. Domenica 19 luglio alle 21.45 in programma Roma-Inter mentre lunedì 20 luglio, sempre alle 21.45 il match Scudetto tra Juventus e Lazio. Mercoledì 22 luglio, alle ore 21.45, si giocheranno due grandi sfide: Inter-Fiorentina e il Derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa.

Serie A, nuovo calendario: date e orari dei confronti principali

Domenica 21 giugno ore 21.45: Inter – Sampdoria

Lunedì 22 giugno ore 21.45: Bologna – Juventus

Mercoledì 24 giugno ore 21.45: Atalanta – Lazio

Sabato 27 giugno ore 21.45: Lazio – Fiorentina

Domenica 28 giugno ore 17.15: Milan – Roma

Giovedì 2 luglio ore 19.30: Atalanta – Napoli

Sabato 4 luglio ore 17.15: Juventus – Torino

Sabato 4 luglio ore 21.45: Lazio – Milan

Domenica 5 luglio ore 21.45: Napoli – Roma

Martedì 7 luglio ore 21.45: Milan – Juventus

Sabato 11 luglio ore 21.45: Juventus – Atalanta

Domenica 12 luglio ore 21.45: Napoli – Milan

Domenica 19 luglio ore 21.45: Roma – Inter

Lunedì 20 luglio ore 21.45: Juventus – Lazio

Mercoledì 22 luglio ore 21.45: Inter – Fiorentina

Mercoledì 22 luglio ore 21.45: Sampdoria – Genoa