Serie A, pazza lotta salvezza: otto squadre in otto punti

Non c’è solo la lotta per i piazzamenti in Champions League ma anche una pazza corsa verso la salvezza, i calendari a confronto.

UDINE – E’ un Serie A tutta da scrivere in queste ultime giornate. Oltre lo Scudetto dell‘Inter (ormai ad un passo ) e le retrocessioni quasi aritmetiche di Parma e Crotone, ci sono tante lotte ed una delle più intriganti è quella per la salvezza. Il turno appena concluso ha issato l’Udinese a quota 39 punti: i bianconeri, grazie al successo esterno contro il Benevento, sono ad un passo dalla salvezza visti gli otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Stesso discorso per il Bologna che, nonostante la larga sconfitta esterna contro l’Atalanta, mantiene sette punti di vantaggio dalla zona calda. Nello spazio di cinque punti, però, ci sono sei squadre a cominciare dal Genoa che ha 36 punti, segue la Fiorentina con 34, 33 punti per lo Spezia mentre a quota 31 c’è il terzetto formato da Torino, Cagliari e Benevento con i Granata che devono recuperare la gara contro la Lazio. Di seguito i calendari a confronto in queste ultime cinque giornate di Serie A.

Lotta salvezza: i calendari a confronto

Udinese : JUVENTUS – BOLOGNA – Napoli – SAMPDORIA – Inter

Bologna: FIORENTINA – Udinese – GENOA – Verona – JUVENTUS

Genoa: Lazio – SASSUOLO – Bologna – ATALANTA – Cagliari

Fiorentina: Bologna – LAZIO – Cagliari – NAPOLI – Crotone

Spezia: Verona – NAPOLI – Sampdoria – TORINO – ROMA

Torino: PARMA – Verona – MILAN – Spezia – BENEVENTO

Cagliari: Napoli – Benevento – FIORENTINA- Milan – GENOA

Benevento: Milan – CAGLIARI – Atalanta – CROTONE – Torino

*in MAIUSCOLO le gare casalinghe