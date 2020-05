La Serie A potrebbe ricominciare con i recuperi della 25.ma giornata

Secondo quanto riportato da Sky Sport la Serie A potrebbe riprendere il 13 giugno con i quattro recuperi della venticinquesima giornata.

ROMA – In settimana arriverà l’ufficialità ma ormai non ci sono più dubbi: la Serie A ripartirà, resta da capire solo quando e come. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il massimo campionato italiano potrebbe ricominciare nel weekend del 13/14 giugno con i quattro recuperi della venticinquesima giornata: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. Ipotesi che, al momento sembra molto probabile con la prima giornata “intera” che verrebbe disputata nel weekend successivo. La Serie A, curiosamente, potrebbe ripartire dalle regioni più colpite dal COVID-19 come Lombardia, Piemonte e Veneto.