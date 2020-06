Serie A, i recuperi possono cambiare la classifica: ci sarà il primo verdetto?

TORINO – Prima della vera e propria ripartenza del campionato, ci saranno da recuperare quattro match davvero interessanti della 25.ma giornata, giornata martoriata dall’emergenza corona virus che ha causato lo stop definitivo, poi finalmente divenuto temporaneo, al campionato. Sono Torino-Parma, Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria. Andiamole ad analizzare.

Partiamo da Torino e Parma. I granata sono clamorosamente invischiati in una serrata lotta per non retrocedere e una vittoria sarebbe di vitale importanza per scacciare gli spettri della retrocessione. Al momento i punti di vantaggio sul Lecce terzultimo sono soltanto 2. D’altra parte c’è un gran Parma in lotta con Milan, Verona e Bologna per l’ultimo posto che varrebbe la qualificazione al turno preliminare della prossima Europa League. Una vittoria dei ducali li proietterebbe proprio al settimo posto.

Passiamo a Verona e Cagliari.

La neopromossa matricola scaligera sta facendo faville in questa stagione del ritorno in A ed è seriamente una grande candidata a scoprire l’Europa. Di fronte però ci sarà un Cagliari che naviga in acque abbastanza tranquille a metà tra la zona europea e quella Serie B: una vittoria o un pareggio potrebbe proiettare i sardi da una parte o dall’altra.

Anzalizziamo ora Inter e Sampdoria.

Una vittoria nerazzurra metterebbe di nuovo in corsa i nerazzurri nella corsa Scudetto, comunque distante 6 lunghezze, mentre un pareggio o una sconfitta metterebbero forse una pietra tombale sulle già flebili speranze di rosicchiare punti al formidabile duo di testa Lazio-Juve. Di fronte si troverà la Samp di Claudio Ranieri, una squadra in grande difficoltà ritrovatasi invischiata nella lotta per non retrocedere a 1 solo punto di vantaggio dalla zona rossa: le motivazioni potrebbero fare la differenza.

Infine c’è la sfida che mette di fronte Atalanta e Sassuolo.

Una vittoria della squadra di casa porrebbe già fine ad una corsa Champions disperata per Napoli e Roma, mentre uno stop le rimetterebbe forse in corsa, soprattutto la Roma. Sfida i bergamaschi il Sassuolo, che come detto per il Cagliari naviga in zone alquanto tranquille in classifica.