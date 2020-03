Serie A, scontro Lotito-Agnelli: “Ora sei un virologo?”

Retroscena importanti quelli rivelati dall’edizione odierna di Tuttosport, battibecco tra Lotito e Agnelli durante l’assemblea di Lega.

ROMA – Il calcio italiano è in preda al caos. Una sorta di guerra fredda, con le dovute proporzioni, si sta combattendo per dare al campionato di Serie A una credibilità e un finale degno. Emerge, secondo quando riportato da Tuttosport, un retroscena importante su quanto accaduto nell’assemblea di ieri: Da una parte il presidente della Lazio Lotito, ottimista e con la speranza di riprendere per provare a vincere il terzo Scudetto nella storia della Lazio: “Avete visto i dati? Oh se sta a ritirà! Ma poi io lo so: io parlo con i luminari, quelli che stanno in prima linea, non con i medici delle squadre”. Queste le parole del patron della Lazio, secca la risposta del presidente della Juventus Andrea Agnelli: “Eh certo: ora sei diventato anche un esperto virologo?”

Nella giornata di ieri anche il presidente della Sampdoria Ferrero aveva espresso la sua opinione circa l’eventuale ripresa del campionato. Le sue parole sono state molto chiare: “Che Serie A dovrebbe essere l’anno prossimo? La stessa di quest’anno. Per me il campionato finisce qui. L’anno prossimo si potrebbe giocare a 21-22 squadre. Il Benevento che ha 69 punti che deve dire? Non può restare a guardare. Scudetto? So che Lotito mi odierà ma così è la vita, non è che siamo ad aver voluto questa disfatta. La prima adesso è la Juve? Per me finisce così, con queste posizioni. Questa è la direzione da prendere se vogliamo fare gli Europei”.