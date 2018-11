Serie A 2018/2019 – La presentazione della tredicesima giornata

Riparte il nostro massimo campionato e nel programma della tredicesima giornata spiccano su tutte il Derby della Lanterna e Lazio – Milan

ROMA – Saranno Udinese e Roma alla Dacia Arena ad aprire la tredicesima giornata di Serie A. Infatti, dopo le soste delle nazionali, potremo tornare a gustarci il nostro massimo campionato in questo weekend. Dopo il match tra la squadra friulana e quella romana ci sarà quello tra Juventus e SPAL allo Juventus Stadium. L’Inter riceverà a San Siro il Frosinone, che occupa la penultima posizione in classifica. Il “lunch match” della domenica è affidato a Parma e Sassuolo che si sfideranno nel derby emiliano. Alle 15 la Fiorentina andrà a Bologna per cercare di rimanere attaccata alle squadre in posizione Europa.La squadra di casa non naviga in acque tranquille, visti i soli 10 punti conquistati fino ad ora.

Il Napoli sfiderà il fanalino di coda Chievo che, a causa della penalizzazione, si trova ancora a zero punti fatti. L’Atalanta, dopo l’ottima vittoria pre-sosta contro l’Inter , dovrà vedersela con l’Empoli al Castellani, dove hanno faticato le big del nostro campionato. Alle 18 sfida Champions all’Olimpico di Roma dove scenderanno in campo Lazio e Milan. Le due squadre si trovano rispettivamente in quarta e quinta posizione con un solo punto di differenza. Entrambe hanno nel mirino la terza posizione occupata dall’Inter, ma devono guardarsi bene le spalle dal trenino che le segue formato da ben 6 squadre.

A chiudere la domenica ci sarà l’edizione numero 98, in gare ufficiali, del “Derby della lanterna” dove si sfideranno Genoa e Sampdoria, in un Luigi Ferraris gremito. L’ultima gara di questa giornata avrà luogo alla Sardegna Arena e vedrà contrapporsi Cagliari e Torino.

Serie A – Il programma della tredicesima giornata

SABATO 24 NOVEMBRE

ORE 15

Udinese – Roma

ORE 18

Juventus – SPAL

ORE 20.30

Inter – Frosinone

DOMENICA 25 NOVEMBRE

ORE 12.30

Parma – Sassuolo

ORE 15

Bologna – Fiorentina

Napoli – Chievo

Empoli – Atalanta

ORE 18

Lazio – Milan

ORE 20.30

Genoa – Sampdoria

LUNEDI 26 NOVEMBRE ORE 20.30

Cagliari – Torino

CLASSIFICA: Juventus 34, Napoli 28, Inter 25, Lazio 22, Milan 21, Roma 19, Sassuolo 19, Atalanta 18, Fiorentina 17, Torino 17, Parma 17, Sampdoria 15, Cagliari 14, Genoa 15, SPAL 13, Bologna 10, Udinese 9, Empoli 8, Frosinone 7, Chievo 0