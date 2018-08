Serie B, 2° giornata – le probabili formazioni

Le probabili formazioni della seconda giornata del campionato cadetto, si comincia domani con l’anticipo tra Palermo e Cremonese

PADOVA – Domani, con Palermo-Cremonese, prenderà il via la seconda giornata del campionato di Serie B. Sabato quattro match in programma alle 18 a cominciare dal derby Padova-Venezia con i padroni di casa che sono reduci dal pareggio col Verona mentre gli ospiti hanno sconfitto lo Spezia. Impegno in trasferta per il Verona che giocherà sul campo del Cosenza mentre il Cittadella, reduce dalla bella vittoria contro il Crotone, farà visita al Carpi. A chiudere il programma del sabato c’è Spezia-Brescia. Domenica aprirà, alle ore 18, Pescara-Livorno con gli abruzzesi reduci dal pareggio di Cremona mentre i toscani hanno riposato alla prima giornata.

Alle 21 tre partite in programma con il match clou tra Crotone e Foggia con le due compagini che hanno iniziato in maniera nettamente contrapposta il torneo. In contemporanea Lecce-Salernitana e Perugia-Ascoli: interessante lo scontro del Via del Mare con i padroni di casa che sono reduci dal pareggio beffa contro il Benevento mentre i campani hanno fermato il Palermo. In questa giornata riposerà il Benevento. Di seguito le probabili formazioni della seconda giornata

Le probabili formazioni di Palermo-Cremonese

Palermo (3-4-3): Brignoli; Szyminski, Bellusci, Rajkovic; Salvi, Fiordilino, Murawski, Aleesami; Trajkovski, Puscas, Nestorovski. Allenatore: Tedino

Cremonese (4-3-3): Radunovic; Mogos, Terranova, Claiton, Migliore; Arini, Castagnetti, Croce; Carretta, Brighenti, Castrovilli. Allenatore: Mandorlini

Le probabili formazioni di Padova-Venezia

Padova (3-4-2-1): Merelli; Ravanelli, Capelli, Trevisan; Zambataro, Cappelletti, Pulzetti, Contessa; Clemenza, Capello; Bonazzoli. Allenatore: Bisoli

Venezia (3-5-2): Lezzerini; Andelkovic, Modolo, Pinato; Migliorelli, Schiavone, Segre, Suciu, Fabiano; Di Mariano, Vrioni. Allenatore: Vecchi

Le probabili formazioni di Cosenza-Verona

Cosenza (4-3-3):Perucchini; Brosco, Padella, Quaranta; Kupisz, Baldini, Casarini, Cavion, D’Elia; Ganz, Beretta. Allenatore: Braglia

Verona (4-3-3): Silvestri; Almici, Caracciolo, Marrone, Crescenzi; Colombatto, Henderson, Laribi; Matos, Di Carmine, Ragusa. Allenatore: Grosso

Le probabili formazioni di Carpi-Cittadella

Carpi (4-3-1-2): Colombi; Pachonik, Suagher, Pezzi, Frascatore; Jelenic, Di Noia, Sabbione; Piu; Mokulu, Piscitella. Allenatore: Chezzi

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Drudi, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Finotto, Scappini. Allenatore: Venturato

Le probabili formazioni di Spezia-Brescia

Spezia (4-3-3): Lamanna; De Col, Terzi, Giani, Augello, Bartolomei, Ricci, Mora; Gyasi, Galabinov, Okereke. Allenatore: Marino



Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Mateju, Lancini, Romagnoli, Curcio; Bisoli, Tonali, Ndoj; Tremolada; Donnarumma, Ferrari. Allenatore: Suazo

Le probabili formazioni di Pescara-Livorno

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Gravillon, Perrotta, Balzano; Memushaj, Brugman, Machin; Capone, Cocco, Antonucci. Allenatore: Pillon

Livorno (3-5-2): Mazzoni; Dainelli, Albertazzi, Di Gennaro; Parisi, Luci, Rocca, Valiani, Porcino; Giannetti, Raicevic. Allenatore: Lucarelli

Le probabili formazioni di Crotone-Foggia

Crotone (3-5-2):Cordaz; Sampirisi, Cuomo, Marchizza; Faraoni, Benali, Firenze, Rohden, Martella; Simy, Nalini. Allenatore: Stroppa

Foggia(4-3-3): Tonucci; Martinelli, Camporese, Loiacono; Kragl, Gerbo, Carraro; Galano, Mazzeo, Cicerelli. Allenatore: Russo (Grassadonia squalificato)

Le probabili formazioni di Perugia-Ascoli

Perugia (4-4-2):Gabriel; Ngawa, Cremonesi, Felicioli; Mustacchio, Verre, Bianco, Moscati, Falasco; Vido, Han. Allenatore: Nesta

Ascoli (3-5-2): Perucchini; Padella, Brosco, Quaranta; Kupisz, Baldini, Zebli, Cavion, Ninkovic; Ardemagni, Ganz. Allenatore: Vivarini

Le probabili formazioni di Lecce-Salernitana

Lecce (4-3-3): Vigorito; Fiamozzi, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Scavone, Arrigoni; Falco, Mancosu, La Mantia. Allenatore: Liverani



Salernitana (3-5-2): Micai; Migliorini, Schiavi, Gigliotti; Casasola, Akpa Akpro, Di Tacchio, Castiglia, Vitale; Djuric, Vuletich. Allenatore: Colantuono