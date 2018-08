Serie B 2018/2019 – Caos ripescaggi: la Pro Vercelli non molla

Il club piemontese non si arrende e, attraverso un comunicato ufficiale, chiede la riforma della decisione presa della Corte Federale d’Appello.

VERCELLI – Giornata campale per il prossimo campionato di Serie B che dovrebbe cominciare il 25 agosto. Tra pochi minuti, infatti, l’Avellino conoscerà il suo destino visto che il TAR del Lazio sarà chiamato a pronunciarsi circa il futuro della compagine irpina. Ad attendere con ansia la decisione non solo la squadra campana ma anche Siena, Pro Vercelli e Ternana che sono in corsa per i ripescaggi nel campionato cadetto. A tal proposito il club piemontese, attraverso il proprio sito ufficiale, ha chiesto la riforma della decisione presa dalla Corte Federale d’Appello. Di seguito la nota integrale del club vercellese.

Il comunicato ufficiale della Pro Vercelli

“Preso atto delle pubblicazioni delle motivazioni e dell’imminente proposizione di una interrogazione parlamentare proposta dall’Onorevole Raffaele Nevi tendente a stigmatizzare le plurime violazioni commesse dagli organi della Giustizia sportiva, dichiara di voler adire il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI per richiedere la riforma della decisione assunta della Corte Federale d’Appello stante l’esistenza di diversi profili di illegittimità e/o illogicità della motivazione”.