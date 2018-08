Nella notte tra oggi e domani prenderanno il via gli ottavi di finale della massima competizione sudamericana per club.

BUENOS AIRES – Si torna a giocare in grande stile in Sud America visto che, nella notte tra oggi e domani, cominceranno gli ottavi di finale della Copa Libertadores 2018, la massima competizione sudamericana per club. Gli appassionati potranno seguire tutte le partite della Libertadores sulla piattaforma DAZN che ha acquistato anche i diritti della Copa Sudamericana. Come detto poc’anzi, dunque, via gli ottavi di finale con la prima partita che metterà di fronte Estudiantes e Gremio, fischio d’inizio alle ore 02.45. Giovedì notte tre partite in programma a cominciare dal Boca Juniors che, alle 00.30 italiane, giocherà alla Bombonera contro il Libertad mentre alle 02.45 in programma due match: Flamengo-Cruzeiro e Colo Colo-Corinthias.

Venerdì notte altre tre sfide in programma con il derby argentino tra Racing e River Plate che aprirà la nottata italiana, fischio d’inizio alle 00.30. Alle 02.45 due match in contemporanea con Atletico Tucuman-Atletico Nacional e Cerro Porteno-Palmeiras. Il 22, invece, l’ultimo ottavo di finale d’andata con l’Independiente che ospiterà il Santos. Le gare di ritorno si giocheranno tra il 29 ed il 31 agosto. Di seguito il programma completo degli ottavi di finale della Copa Libertadores.

Copa Libertadores 2018 – Il programma degli ottavi di finale

LE SFIDE D’ANDATA

Mercoledì 8 agosto ore 02.45

Estudiantes – Gremio

Giovedì 9 agosto ore 00.30

Boca Juniors – Libertad

Giovedì 9 agosto ore 02.45

Flamengo-Cruzeiro

Colo Colo – Corinthias

Venerdì 10 agosto ore 00.30

Racing Club – River Plate

Venerdì 10 agosto ore 02.45

Atletico Tucuman – Atletico Nacional

Cerro Porteno – Palmeiras

Mercoledì 22 agosto ore 02.45

Independiente – Santos

LE SFIDE DI RITORNO

Mercoledì 29 agosto ore 00.30

Santos – Independiente

Mercoledì 29 agosto ore 02.45

Atletico Nacional – Atletico Tucuman

Gremio – Estudiantes

Giovedì 30 agosto ore 00.30

River Plate – Racing Club

Giovedì 30 agosto ore 02.45

Cruzeiro – Flamengo

Corinthias – Colo Colo

Venerdì 31 agosto ore 00.30

Libertad – Boca Juniors

Venerdì 31 agosto ore 02.45

Palmeiras – Cerro Porteno

Fonte foto: Twitter CONMEBOL