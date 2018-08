Il sorteggio del prossimo campionato di Serie B era in programma il 6 agosto a Cosenza, tutto rinviato a data da destinarsi.

COSENZA – Situazione tragicomica in Serie B. La Lega Serie B infatti, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha comunicato il rinvio della presentazione dei calendari prevista per lunedì 6 agosto a Cosenza. Il Consiglio Direttivo della serie cadetta ha, inoltre, ufficializzato il format del prossimo campionato: si giocherà durante le feste natalizie, con la pausa prevista dal 31 dicembre al 19 gennaio, mentre nel limite del possibile, cioè di un calendario già fortemente congestionato si rispetterà la volontà di alcuni club di non giocare

durante le pause delle nazionali. Confermate anche le tre sostituzioni per le gare della stagione regolare. Verrà aggiunto un eventuale quarto cambio nelle partite in cui sono previsti i tempi supplementari (playoff/playout). Di seguito il comunicato completo.

Serie B 2018/2019 – Rinviata la presentazione del calendario

Nel Consiglio direttivo della Lega B di questa mattina a Roma si sono approfonditi i temi riguardanti diritti televisivi, date e orari del campionato, sostituzioni ma soprattutto organici per la prossima stagione. La Lega B non avendo ottenuto risposte dalla Federazione in merito al nominativo della ventesima squadra necessaria per completare gli organici del prossimo campionato ha annullato l’evento per la presentazione dei calendari della stagione 2018/19, programmato a Cosenza per il 6 agosto. ‘La Lega B desidera ringraziare la Città di Cosenza, e la società del presidente Guarascio, per l’ospitalità offerta nell’organizzare dell’evento, ma anche per la pazienza e la disponibilità dimostrata in questi giorni’.

Diritti TV. Assegnati a Rai i pacchetti “Esclusivo Highlites TV” ed “Esclusivo Radiofonico” per il triennio 2018-2021 con un sensibile aumento dei ricavi rispetto ai tre anni precedenti. Ora si procederà con la commercializzazione dei diritti esteri e dei diritti non esclusivi per il mercato italiano.

Format del campionato. Si giocherà durante le feste natalizie, con la pausa prevista dal 31 dicembre al 19 gennaio, mentre nel limite del possibile, cioè di un calendario già fortemente congestionato si rispetterà la volontà di alcuni club di non giocare durante le pause delle nazionali.

Sostituzioni. Le società della Lega B, dopo un breve sondaggio di questi giorni, hanno deciso di confermare le tre sostituzioni per le gare della stagione regolare, aggiungendo un eventuale quarto cambio nelle partite in cui sono previsti i tempi supplementari (playoff/playout).