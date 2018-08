Serie A – Chievo nuovamente deferito: torna a sperare il Crotone

Serie A nuovamente a rischio per la compagine veneta che è stata deferita per responsabilità diretta, torna a sperare il Crotone.

VERONA – Non c’è pace per il calcio Italiano in questa estate di atti, sentenze e processi infiniti. Nella giornata di oggi, infatti, il Chievo (insieme al presidente Campedelli) è stato nuovamente deferito per responsabilità diretta a causa della caos delle plusvalenze fittizie. Dopo l’improcedibilità degli atti dichiarata qualche giorno fa la FIGC ha diramato un comunicato con novità importanti, che rimettono a rischio la permanenza nella massima serie per la compagine clivense. Torna, dunque, a sperare il Crotone. Di seguito il comunicato ufficiale dell FIGC.

Serie A – Chievo nuovamente deferito: si riapre tutto

Plusvalenze: deferiti il Chievo, il presidente Luca Campedelli e altri dirigenti

Roma, 3 agosto 2018 – Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto – espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare, esaminati gli atti del procedimento, a seguito della decisione del Tribunale Federale Nazionale (pubblicata con C.U. n. 10/TFN del 25 luglio 2018) con la quale ha, tra l’altro, dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti del Chievo Verona e di alcuni dirigenti e, per l’effetto, ha restituito gli atti alla Procura Federale con riferimento a tali posizioni – hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Luca Campedelli, Piero Campedelli, Giuseppe Campedelli, Michele Cordioli, Antonio Cordioli. Per responsabilità diretta ed oggettiva è stata deferita anche la società.