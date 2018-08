Inter, tutto su Luka Modric: sogno o possibile realtà?

Il punto della situazione sulla trattativa che porterebbe il vice campione del Mondo Luka Modric alla corte di Spalletti.

MILANO – In questi giorni non si parla d’altro che della clamorosa indiscrezione riguardante l’Inter e Luka Modric. Il centrocampista croato è affascinato dal progetto Inter e, secondo quanto riportato dalle varie emittenti, al ritorno dalle vacanze in Sardegna cercherà di convincere il patron dei Blancos Florentino Perez a lasciarlo andare, così come ha fatto con Cristiano Ronaldo. A 33 anni e dopo aver vinto di tutto e di più con la maglia delle Merengues, Modric sente il bisogno di nuovi stimoli, di strappare l’ultimo grande contratto della sua carriera prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Circa una settimana fa, quando non era ancora uscita alcuna indiscrezione sul fenomeno croato, l’agente FIFA Patrick Bastianelli si esprimeva così, ai microfoni di Sky Sport, sull’acquisto di Vidal da parte dei nerazzurri: “L’Inter sta per chiudere un colpo davvero importante che non è Vidal. Dembele? E’ un buon giocatore, ma quello che arriverà in nerazzurro sarà veramente un top player.” Chissà che non si riferisse proprio a Luka Modric. Gli ostacoli sono tanti, a partire da quello più difficile da superare che porta il nome di Florentino Perez. Il presidente del Real Madrid, nella giornata di ieri, ha rilasciato un’intervista in cui afferma che chiunque volesse prendere Modric dovrà pagare l’intera clausola rescissoria da 750 milioni di euro.

Le conferme arrivano anche dalla Spagna, con i maggiori quotidiani madridisti “Marca” e “AS” che riportano l’interesse nerazzurro. L’Inter avrebbe pronto un contratto da 10 milioni di euro fissi più 1.5 di bonus per accontentare il centrocampista croato, mentre ai Blancos andrebbero 15 milioni per il prestito e 25 per il diritto di riscatto fra un anno. In conclusione, l’operazione non è sicuramente semplice ma neanche impossibile: tutto è nelle mani di Florentino Perez.