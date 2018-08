Pronostici del 4 agosto: calcio belga e Coppa Italia in evidenza

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata al massimo campionat belga e al secondo turno di Coppa Italia

I pronostici di sabato 4 agosto sono dedicati al massimo campionati belga e al secondo turno della Coppa Italia 2018/2019. Sono state selezionate sei gare, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Eupen-Royal Charleroi goal (ore 18)

Gara valida per la seconda giornata del massimo campionato belga. Nella partita di esordio i padroni di casa hanno perso 5-2 in trasferta sul campo del Club Brugge. Sconfitti anche gli ospiti in casa dall’Antwerp.

Cercle Brugge-Sporting Lokeren 1 (ore 20)

Incontro valevole per la seconda giornata del massimo campionato belga. Nella partita di esordio i padroni di casa hanno vinto 5-2 in casa contro l’Eupen. Vittoria anche per gli ospiti, che hanno avuto la meglio in trasferta sul campo del Sint Niklaas.

Gent-Zulte Waregen over 1,5 (ore 20)

Match valido per la seconda giornata del massimo campionato belga. Nella partita di esordio i padroni di casa hanno perso in trasferta sul campo del Sant Liege. Pareggio casalingo per gli ospiti contro il Beveren.

Ascoli-Viterbese 1 (ore 18)

Gara valida per il secondo turno di Coppa Italia. L’Ascoli entra ora nella competizione, mentre la Viterbese ha già giocato ed eliminato il Rende. Chi vince affronterà la Sampdoria nel prossimo turno.

Carpi-Ternana goal (ore 20.30)

Tra le gara in programma per il secondo turno di Coppa Italia c’è anche Carpi-Ternana. I padroni di casa entrano ora nella competizione, mentre la gli ospiti hanno già giocato ed eliminato il Pontedera. Chi vince affronterà il Sassuolo nel prossimo turno.

Spezia-Sambenedettese 1 (ore 20.30)

Anche Spezia-Sambenedettese è tra le gara in programma per il secondo turno di Coppa Italia. I padroni di casa entrano ora nella competizione, mentre la gli ospiti hanno già giocato ed eliminato l’Unione Sanremo. Chi vince affronterà la Spal nel prossimo turno.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 4 agosto 2018

Eupen-Royal Charleroi goal (1,65)

Cercle Brugge-Sporting Lokeren 1 (2,00)

Gent-Zulte Waregen over 1,5 (1,70)

Ascoli-Viterbese 1 (1,65)

Carpi-Ternana goal (1,87)

Spezia-Sambenedettese 1 (1,70)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 294