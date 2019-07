Serie B 2019/2020 – La presentazione del calendario si terrà ad Ascoli

E’ stata ufficializzata la sede che ospiterà la presentazione del calendario del prossimo campionato di Serie B, da definire la data.

MILANO – Nell’Assemblea di Lega, tenutasi martedì, è stata ufficializzata la sede che ospiterà la presentazione del calendario del prossimo campionato di Serie B. La scelta è ricaduta sulla “Piazza del Popolo” di Ascoli, compagine che sarà protagonista del torneo cadetto 2019/2020. Da definire la data (il 3 agosto o in una data immediatamente successiva alla Quintana).

Le date della prossima stagione di Serie B

L’Assemblea, inoltre, ha confermato le modalità di play-off e playout delle ultime stagioni, così come è stato ribadito quanto deciso lo scorso 19 giugno circa lo stop per le soste nazionali e la disputa delle gare di campionato durante le festività natalizie (21, 26 e 29 dicembre), da cui conseguono quattro turni infrasettimanali: il 24 settembre, il 29 ottobre, il 3 marzo e il 21 aprile. Formalizzate le date del campionato Primavera 2 che inizierà il 14 settembre per concludersi il 4 aprile proseguendo con i playoff allargati a sei squadre per girone.

Le parole di Mauro Balata

Queste, invece, le parole di Mauro Balata circa l’accordo di separazione con la Lega Serie A: “Un accordo strategico per il nostro futuro in quanto ci sono obbligazioni pattuite, parte delle quali (l’1,5% sul 7,5% definito) non sono state mai adempiute. Risorse che potrebbero consentire di avviare, fra le altre cose, quel processo di ristrutturazione degli impianti sportivi fondamentale per la crescita dei club”.