Ricco quadro di incontri odierni, con il Torino tra le italiane, che si aggiungono a quelli di International Champions Cup e Copa Libertadores e Sudamericana

Giovedì 25 luglio con tanti incontri validi per le qualificazioni alla prossima Europa League. Si parte dal primo pomeriggio fino alle sera dove spicca la sfida casalinga tra Torino e Debrecen che avrà anche il supporto della nostra webcronaca. Intanto nella notte il Benfica ha sconfitto 2-1 la Fiorentina grazie alle reti di Seferovic e Caio, quest’ultima nei minuti conclusivi dopo che i viola avevano acciuffato il pari con Vlahovic. Sempre nella stessa competizione passa il Manchester United con lo stesso punteggio sul Tottenham. Apre le marcature Martial quindi nella ripresa prima il pari di Lucas quindi Gomes a 10 minuti dalla fine. In Bolivia 2-1 del San Jose sul Nacional Potosi mentre nella Championship canadese successo casalingo per 1-0 del Montreal Impact su York 9 e del Cavalry 2-1 in esterna sul Vancouver Whitecaps. Finisce invece 2-2 tra Ottawa Fury e HFX Wanderers. In Colombia secco 2-0 dell’Atletico Nacional sul Santa Fe mentre in Ecuador vince l’Ind. Juniors sul Dep. Cuenca dopo i rigori (tempi regolamentari terminati sull’1-1). Nella Copa Libertadores vincono 1-0 in trasferta l’Internacional sul Nacional e il Boco Juniors sull’Athletico-PR. Senza reti tra San Lorenzo e Cerro Porteno e 2-0 dell’Emelec sul Flamengo. Infine per la Copa Sudamericana 1-0 fuori casa dell’Atletico-MG sul Botafogo. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio i risultati aggiornati in tempo reale dei principali incrontri del giorno.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

