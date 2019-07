Torino – Debrecen: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Torino – Debrecen: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per il secondo turno preliminare di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

ALESSANDRIA – Giovedì 25 luglio alle ore 21 andrà in scena Torino – Debrecen, incontro valevole per l’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Da una parte c’è la compagine Granata che è stata inserita nella competizione al posto del Milan, penalizzato un mese fa dal TAS di Losanna. La principale incognita, per la squadra di Mazzarri, è la condizione fisica visto che i Granata che hanno appena cominciato la preparazione estiva. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione ungherese che, nel turno precedente, ha eliminato gli albanesi del Kukësi. La partita di andata si giocherà ad Alessandria dal momento che lo Stadio Olimpico Grande Torino è inagibile a causa di alcuni concerti.

La presentazione del match

QUI TORINO – Mazzarri dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Izzo, Nkoulou e Bremer. A centrocampo Meite e Baselli in cabina di regia con Ansaldi e De Silvestri sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Iago Falque, Belotti e Berenguer.

QUI DEBRECEN – Gli ungheresi dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Nagy tra i pali, reparto arretrato formato da Szamatari e Ferenczi sulle fasce mente nel mezzo Pavkovics e Toszer nel mezzo. A centrocampo Takacs e Varga in cabina di regia con Haris e Kusnyir sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Szecsi e Trujic.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Torino – Debrecen, valevole per il secondo turno preliminare di Europa League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su SkySport.

Le probabili formazioni di Torino – Debrecen

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, De Silvestri; Meite, Baselli, Ansaldi; Belotti, Iago Falque, Berenguer. Allenatore: Mazzarri

DEBRECEN (4-4-2): Nagy; Szatmári, Pávkovics, Tőzsér, Ferenczi; Haris, Takács, Varga, Kusnyir; Szécsi, Trujić. Allenatore: Herczeg

STADIO: Giuseppe Moccagatta di Alessandria