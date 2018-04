La diretta della trentaseiesima giornata del campionato di Serie B: si comincia domani con l’anticipo che metterà di fronte Ascoli e Parma

CITTADELLA – Nemmeno il tempo di rifiatare che la Serie B scende subito in campo per la trentaseiesima giornata. Turno infrasettimanale che comincerà domani con l’anticipo che metterà di fronte Ascoli e Parma: i marchigiani sono reduci dalla brutta sconfitta di Foggia mentre i ducali non sono andati oltre lo 0-0 casalingo contro il Cittadella. Martedì tutte le altre sfide a cominciare dalla capolista Empoli che giocherà sul campo del Cesena: i toscani vengono dal successo casalingo contro la Pro Vercelli mentre i romagnoli hanno pareggiato a Salerno. In cerca di riscatto, dopo i pareggi casalinghi, Palermo e Frosinone con i siciliani che faranno visita al Cittadella mentre i ciociari giocheranno in casa di un Avellino che è reduce dal pareggio di Chiavari.

Impegno casalingo per il Bari che, dopo aver pareggiato in rimonta a Pescara, ospiterà il Novara che invece ha perso in malo modo contro la Ternana. Impegno casalingo anche per il Venezia che ospiterà l’Entella mentre giocheranno fuori casa Foggia e Perugia con i pugliesi che saranno ospiti della Ternana mentre gli umbri faranno visita al Carpi. Interessante si preannuncia Cremonese-Salernitana con entrambe le squadre a caccia di un successo per togliersi definitivamente dai guai. Il Brescia giocherà sul campo dello Spezia mentre a chiudere lo scontro diretto tra Pro Vercelli e Pescara. Di seguito programma e classifica.

Serie B, 36 giornata in diretta: risultati in tempo reale



Lunedì 16 aprile ore 20.30

Ascoli – Parma

Martedì 17 aprile ore 20.30

Cesena – Empoli

Avellino – Frosinone

Cittadella – Palermo

Bari – Novara

Venezia – Entella

Carpi – Perugia

Ternana – Foggia

Cremonese – Salernitana

Spezia – Brescia

Pro Vercelli – Pescara

CLASSIFICA: Empoli 70, Palermo e Frosinone 59, Parma 57, Bari 55, Perugia 54, Venezia e Cittadella 51, Foggia e Carpi 49, Spezia 47, Salernitana 43, Cremonese e Brescia 42, Avellino 40, Novara e Pescara 39, Cesena 38, Entella 37, Ascoli 36, Ternana 33, Pro Vercelli 31.