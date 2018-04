La diretta della trentasettesima giornata del campionato di Serie B che vedrà affrontarsi Frosinone ed Empoli nel match clou di lunedì, spicca anche Foggia-Bari

FROSINONE – Sei giornate al termine e in Serie B è ancora tutto in bilico. Dopo il turno infrasettimanale il campionato cadetto torna per la 37.ma giornata che scatterà sabato con otto sfide in programma a partire dal match clou che metterà di fronte Foggia e Bari con i padroni di casa che sono reduci dal pareggio di Terni mentre gli ospiti vengono da tre pareggi consecutivi. Impegno casalingo per il Palermo che, al pari del Bari, è reduce da tre pari consecutivi e di fronte si troverà l’Avellino che viene dalla sconfitta casalinga contro il Frosinone. Derby casalingo per il Parma che ospiterà il Carpi: i Ducali sono reduci dal successo di Ascoli mentre gli ospiti hanno perso in casa contro il Perugia. Giocheranno fuori casa Cittadella e Venezia con i primi che se la vedranno contro la Salernitana mentre i lagunari giocheranno in quel di Novara.

In zona salvezza l’Ascoli giocherà sul campo della Cremonese mentre il Cesena, reduce dalla sconfitta casalinga con l’Empoli, giocherà in casa di un Brescia in uno stato di forma eccezionale. A chiudere sfida da dentro o fuori a Chiavari con l’Entella che, reduce dalla sconfitta di Venezia, giocherà in casa con la Pro Vercelli che invece, nello scorso turno, ha battuto il Pescara. Domenica alle 15 primo posticipo e che posticipo visto che al Curi si giocherà Perugia-Ternana, derby umbro fondamentale per le due squadre che lottano per obiettivi nettamente contrapposti. Alle 17.30 Pescara-Spezia con il Delfino che è reduce dal k.o. di Vercelli mentre i liguri hanno perso in casa col Brescia. Lunedì alle 20.30 il match clou tra Frosinone ed Empoli con i ciociari che sono tornati al secondo posto mentre i toscani sono ad un passo dalla promozione in Serie A. Di seguito programma e classifica.

Serie B 37 giornata in diretta: risultati in tempo reale

Sabato 21 aprile ore 15

Cremonese-Ascoli

Palermo-Avellino

Foggia-Bari

Salernitana-Cittadella

Parma-Carpi

Entella-Pro Verelli

Novara-Venezia

Brescia-Cesena

Domenica 22 aprile ore 15

Perugia-Ternana

Domenica 22 parile ore 17.30

Pescara-Spezia

Lunedì 23 aprile ore 20.30

Frosinone-Empoli

CLASSIFICA: Empoli 73, Frosinone 62, Parma e Palermo 60, Perugia 57, Bari 56, Venezia 54, Cittadella 52, Foggia 50, Carpi 49, Spezia 47, Brescia 45, Salernitana 44, Cremonese 43, Avellino e Novara 40, Pescara 39, Cesena 38, Entella 37, Ascoli 36, Ternana e Pro Vercelli 34.