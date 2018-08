Serie B, parla Balata: “Il campionato comincerà regolarmente”

Le parole del presidente Balata all’indomani del comunicato dell’Associazione Italiana Calciatori, si schierano anche Brescia, Perugia ed Ascoli.

ROMA – Nella giornata di ieri è andato in scena l’incontro tra i vertici dell’Associazione Italiana Calciatori ed i rappresentati delle squadre di Serie B. Un incontro, quello tenutosi a Roma, che non ha cambiato molto visto che, con tutta probabilità, il campionato comincerà regolarmente venerdì 24 agosto con Brescia-Perugia. A confermarlo è il presidente della Lega B Balata con queste parole: “Il campionato a 19 è un bene per la sopravvivenza della Lega B e la tenuta del sistema calcio. Siamo pronti a cominciare”. Sulla stessa linea anche Brescia, Perugia, Benevento e Ascoli che, attraverso un comunicato, hanno “ufficializzato” il regolare svolgimento della prima giornata della Serie B 2018/2019.

Il comunicato ufficiale del Brescia

La società Brescia Calcio, dopo essersi confrontata con i proprio tesserati ribadisce che, nel rispetto dei regolamenti venerdì 24 agosto 2018 la squadra si presenterà regolarmente allo stadio Mario Rigamonti per disputare la gara contro il Perugia, valevole per la 1^ giornata di campionato, nel rispetto del calendario della Serie BKT 2018 -2019.

Il comunicato ufficiale del Perugia

“Noi come club di B dobbiamo rispondere soltanto a Fabbricini e Balata e non ad altre leghe o associazioni quindi, venerdì alle ore 21, saremo regolarmente in campo e daremo insieme al Brescia il calcio d’inizio al campionato a meno che le istituzioni preposte a decidere non comunichino il contrario”.

Il comunicato ufficiale del Benevento

Il Benevento Calcio comunica che lunedì 27 agosto, alle ore 21.00, scenderà regolarmente in campo contro la formazione del Lecce per dare inizio alla prima gara di Campionato Serie BKT così come stabilito dalle istituzioni preposte.

Il comunicato ufficiale dell’Ascoli

“L’Ascoli Calcio 1898 FC comunica che domenica 26 agosto, alle ore 21:00, scenderà regolarmente in campo al Del Duca contro il Cosenza per la 1^ giornata del Campionato Lega B BKT 2018/19”