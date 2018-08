Serie B, parla Balata: “Spero si parta il 24, pieno rispetto delle regole”

Le parole del presidente della Lega Serie B nel corso di un’intervista rilasciata stamane ai microfoni di Radio 1.

BRESCIA – Il 24 agosto, con Brescia-Perugia, dovrebbe partire il campionato di Serie B 2018/2019. Il condizionale è d’obbligo visto che la questione ripescaggi continua a tenere banco con quattro squadre pronte a battagliare fino all’ultimo. Il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha parlato in questo modo nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio 1: “Siamo arrivati al 13 agosto con 19 società con diritti legittimi conquistati sul campo e di questo nessuno parla. Queste società ci chiedevano di cominciare. In più ci sono state due delibere prese all’unanimità dall’assemblea. Sono presidente da nemmeno un anno, ma ricordo i problemi della sostenibilità: sono problemi antichi, datati 2015. Si parla più di questione politiche che dei problemi veri”.

Sul possibile sciopero indetto dall’AIC ha dichiarato: “Sono una persona che ama il dialogo che comunque va basato sul rispetto reciproco. Le opinioni possono anche essere divergenti, ma vanno appunto rispettate: mi sono sentito più volte con Tommasi, presidente dell’AIC. Di questo passo non so se riusciremo a partire a Natale, perché poi ci saranno i ricorsi. C’è un problema legato alla tempistica e alla professionalizzazione degli uomini che operano nella giustizia sportiva. I giudizi devono essere rapidissimi come succede all’estero”.

Su Lotito e Gravina ha aggiunto: “Pressioni Lotito per cominciare? Non mi risulta. Noi rispettosamente abbiamo atteso le decisioni della FIGC. Noi abbiamo dovuto inseguire il 13 agosto dove non era ancora tutto chiaro. Gravine Vuole un campionato a 22? Ripeto, ho rispetto per tutti, ma ho richieste dalla mie società. Ognuno ha i suoi problemi”. Infine una battuta in vista dell’inizio del campionato anche se il condizionale è d’obbligo: “Via giorno 24? Non sono né ottimista e né pessimista. Cominciare è un’esigenza di milioni di tifosi”.