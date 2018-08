Fantacalcio pagelle 1° giornata di andata del Campionato di Serie A 2018-2019. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

ROMA – Nella giornata del battesimo del Campionato di Serie A 2018/2019, e di Cristiano Ronaldo in Italia, la Juventus regola il Chievo nei minuti finali. 2-3 il risultato al termine di una partita combattuta e sofferta, che ha visto la Vecchia Signora in vantaggio dopo pochi minuti, ma poi costretta a rimontare. Le risponde il Napoli, che, pure lui in rimonta, vince a Roma contro la Lazio e la aggancia in testa alla classifica. All’ultimo minuto la Roma batte il Torino grazie a un gol di Dzeko. L’Inter cade invece a Reggio Emilia confermando la tradizione sfavorevole contro il Sassuolo: rete decisiva di Berardi. La Spal si aggiudica il derby emiliano contro il Bologna espugnando il Dall’Ara grazie a una rete messa a segno da Kurtic. La neopromossa Empoli regola il Cagliari 2-0 e per una settimana si gode il primo posto in classifica al fianco delle big. Finisce 2-2 tra parma e Udinese. In attesa del Monday Night tra l’Atalanta e la neopromossa Frosinone ricordiamo che Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina sono state rinviate in segno di lutto per i tragici fatti che hanno colpito la città di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi.

Dove e quando trovare le pagelle della prima giornata di andata del Campionato di serie A 2018/2019

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 20 agosto su www.fantacalcionews.com. Ricordiamo ai fantallenatori di Fantamagic che il calciomercato sarà riaperto da martedì 21 agosto ore 21 per consentire la creazione della rosa anche ai ritardatari. Iscrizioni gratuite ai tornei di fantacalcio sempre aperte.

Sabato 18 agosto

18.00

Chievo – Juventus (pagelle – tabellino)

20.30

Lazio – Napoli (pagelle – tabellino)

Domenica 19 agosto

18.00

Torino – Roma (pagelle – tabellino)

20.30

Bologna – Spal (pagelle – tabellino)

Empoli – Cagliari (pagelle – tabellino)

Milan – Genoa (rinviata)

Parma – Udinese (pagelle – tabellino)

Sampdoria – Fiorentina (prinviata)

Sassuolo – Inter (pagelle – tabellino)

Lunedì 20 agosto

20.30

Atalanta – Frosinone (pagelle – tabellino)