La cronaca e il tabellino di Atalanta-Frosinone 4-0 il risultato finale, reti di Gomez (2), Hateboer e Pasalic per la compagine orobica.

BERGAMO – Nel match valido per il posticipo della prima giornata del campionato di Serie A l’Atalanta schianta il Frosinone 4-0. Tutto semplice per la compagine orobica che sblocca il match nella prima frazione grazie a Gomez e nella ripresa chiude i conti grazie alle marcature di Hateboer, Pasalic e Gomez nuovamente. Giovedì la squadra bergamasca tornerà in campo per affrontare il Copenaghen, a Reggio Emilia, nel match valido per l’andata del quarto turno di Europa League.

Atalanta-Frosinone 4-0: cronaca e tabellino della partita

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (75′ Castagne); Pasalic (81′ Pessina); Gomez, Barrow (54′ Zapata). Allenatore: Gasperini

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salomon, Kranjc; Zampano, Chibsah, Maiello (62′ Soddimo), Halfreddson, Molinaro; Perica (82′ Matarese), Ciano (82′ Pinamonti). Allenatore: Longo

RETI: 14′ Gomez, 48′ Hateboer, 61′ Pasalic, 92′ Gomez (A)

AMMONIZIONI: 31′ Perica, 87′ Goldaniga (F)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ minuti nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

ARBITRO: Piccinini

STADIO: Atleti Azzurri d’Italia

Fonte foto: Twitter Frosinone